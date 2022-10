KVO klopt Zulte Waregem en doet een goede zaak in de kelder van het klassement

KV Oostende heeft drie belangrijke punten gepakt tegen Zulte Waregem dat laatst blijft in het klassement. De Kustboys wonnen met 2-1 na de winning goal van Atanga.

Zondagavond 21:00, het is niet het favoriete uur voor een voetbalsupporter maar toch kwam er aardig wat volk op af. We kregen een moeizaam openingskwartier te zien waarin Zulte Waregem veruit de meest dreigende ploeg was. Offor had het openingsdoelpunt al vroeg aan de voet wanneer hij alleen op doelman Phillips werd afgestuurd maar die kon nog net op tijd wegwerken. Even later kon hij een kopbal niet goed kadreren.

Beide ploegen speelden zonder een bepaalde grinta, niet per sé het voetbal waarvoor je naar het stadion komt. KVO kwam vlak voor de rust verrassend op voorsprong. Boonen kapte zich simpel vrij en trapte de 1-0 knap overhoeks in de touwen. Rusten geblazen dus met een voorsprong voor de Kustboys.

Oostende was sterk uit de kleedkamer gekomen en kreeg al vroeg de kans om de voorsprong te verdubbelen. Hornby kopte een voorzet stevig op doel maar Bostyn pakte uit met een knappe redding. Zulte ging op zoek naar de gelijkmaker en die kreeg het ook. Vossen profiteerde twintig minuten voor affluiten van slecht wegwerken en verschalkte Phillips die wel beter had kunnen doen. Nog geen tien minuten later moest Zulte opnieuw achtervolgen. De aalvlugge Atanga rondde een counter knap zelf af en legde de 2-1 knap in de korte hoek. KVO duwde door maar het bleef 2-1. Na een reeks van 5/30 houden de Kustboys nog eens de drie punten thuis.