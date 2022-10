Teleurgestelde Leye na verlies in Oostende: "Vermijdbare doelpunten geïncasseerd"

Zulte Waregem ging gisterenavond ten onder bij KV Oostende dat een goede zaak doet in het klassement. Essevee blijft zo de hekkensluiter van het klassement. Coach Leye beseft dat het niet goed genoeg was.

"Het is ons dit seizoen al vaak overkomen, we speelden geen goede wedstrijd en incasseerden die doelpunten veel te gemakkelijk. We maken teveel foutjes achterin. Er waren genoeg kansen om hier een degelijk resultaat neer te zetten maar dat gebeurde niet. Nu moeten we ons direct focussen op de wedstrijd tegen Standard. We laten onze koppen niet hangen en zullen vol voor die wedstrijd gaan. " Laat Leye weten.