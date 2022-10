Scorende Boonen is dolblij: "Kans gegrepen vandaag"

Indy Boonen had met zijn openingsdoelpunt een groot aandeel in de overwinning van KVO tegen Zulte Waregem gisterenavond. "Drie punten waren bloednodig."

"De overwinning doet echt heel veel deugd, zeker de manier waarop want die drie punten waren bloednodig. Ik kom van ver, een jaar geleden zat ik nog volop in m'n blessure en vandaag heb ik mijn kans gekregen en gegrepen. Als je de kans krijgt moet je hongerig zijn en daarvan profiteren, we kijken alleen nog maar naar boven. Op training maak ik vaak zo'n doelpunten maar het moet in de wedstrijden ook gebeuren." Lacht Boonen voor de camera's van Eleven Sports.