Match gestopt: Supporters Anderlecht revolteren en gooien (weer) met vuurwerk nadat Standard vlotjes hun maat neemt, einde voor Mazzu

Standard-Anderlecht is weeral niet uitgespeeld. Na de crisis in 2019, toen de Anderlecht-fans het spel ook stillegden, hebben ze dat nu nog eens gedaan. Bram Van Driessche besliste er een vroegtijdig einde aan te maken.

Een kwartier. Dat was de tijd dat Anderlecht de indruk liet dat er echt iets te rapen viel op Sclessin. Verschaeren had er toen al na drie minuten 0-1 van gemaakt met een geweldig schot in de kruising na een assist van Refaelov. En het leek erop dat ze op zoek gingen gaan naar meer. Maar ineens vond Standard zijn duelkracht terug. En dan is het gedaan met de ventjes bij paars-wit.

Niet goed genoeg

Niet denigrerend bedoeld, maar behalve de achterlijn heeft Anderlecht niet genoeg body. Zeker niet op het middenveld, waar Diawara nog steeds weet waar hij juist moet lopen en Ashimeru en Verschaeren te weinig wegen. Diawara liet Raskin gewoon weglopen en het leek alsof Moses door de Rode Zee waadde. Iedereen ging uit de weg. De tackle van Vertonghen zorgde er tot overmaat van ramp nog voor dat de bal over zijn keeper caprioleerde.

Zes minuten later stond Standard op voorsprong. Bij een hoekschop liet iedereen zich wegduwen, inclusief Van Crombrugge. De bal kwam aan de tweede paal, waar niemand stond, en Fossey duwde de 2-1 binnen. Het hek was van de dam... Anderlecht kon amper nog op de helft van de Rouches voetballen, Standard heerste.

Gedaan, afgefloten en forfaitnederlaag

Je weet dat Felice Mazzu dit niet kan overleven. 16 op 42, dat zijn degradatiecijfers in een jaar dat er mogelijk vier moeten zakken. Die conclusie hebben ze ook al getrokken bij Anderlecht. Hij kan de perceptie rond zijn persoon nooit meer laten keren. Maar er zit ook weinig lijn in dit team. Er is de kritiek dat er te weinig vooruit gevoetbald wordt, maar dan moet er ook iemand aanspeelbaar zijn. Middenveld en aanval bewegen veel te weinig.

En dan gingen de fans hun boekje te buiten na de 3-1 van Zinckernagel. Vuurwerk werd op het veld gegooid en na een eerste pauze floot Bram Van Driessche na een tweede poging de wedstrijd af. Anderlecht zal alweer een forfaitnederlaag aangesmeerd krijgen. Voor Felice Mazzu betekent dit waarschijnlijk het einde.

