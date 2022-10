Albert zag problemen opnieuw: "Anderlecht schiet zichzelf elke wedstrijd in de voet"

Anderlecht ging tegen Standard onderuit en volgens analist Philippe Albert gebeurt dat telkens op dezelfde manier.

Volgens Philippe Albert had Anderlecht de wedstrijd onder controle, maar hadden Fabio Silva en Majeed Ashimeru het doelpunt van Raskin kunnen vermijden door een overtreding te maken. “Anderlecht begon goed aan de wedstrijd, opende de score en daar hield het zoals gewoonlijk weer op”, vertelt Albert bij Sudpresse.

Raskin kreeg 30 meter om alleen door te gaan, te schieten en te scoren. “Fabio Silva en Majeed Ashimeru hebben de kans om een professionele fout te maken, maar ze doen het niet.”

Albert had verwacht dat ze aan het truitje gingen hangen. “Het is gek, maar elke wedstrijd schiet Anderlecht zichzelf in de voet. Op dit niveau betaal je dat cash. En dan zwijgen we nog over de stilstaande fases...”