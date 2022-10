Beloftencoach met mooie woorden: "Verpersoonlijking van de verrijzenis van Standard"

Het is nog niet de ideale situatie, maar Standard is een behoorlijke stap vooruit aan het zetten dit seizoen.

Club Brugge, Royal Antwerp FC en Anderlecht met ruime cijfers kloppen. Standard lijkt helemaal back in business. Al verloor het ook wedstrijden tegen de op papier kleinere ploegen.

“Vriend en vijand zullen het er over eens zijn dat Standard terug is”, zegt Jacky Mathijssen aan Het Belang van Limburg. “Nicolas Raskin was de man van de match. Soms geven de tegenstrevers niet veel aandacht aan de voetbalkwaliteiten van de nummer zes, omdat het een defensieve speler is, maar Raskin is een uitzondering.”

“Hij combineerde de defensieve taken van een controlerende middenvelder met vooruit voetballen, infiltreren, afstandsschoten, anderen vrij spelen en dynamiek. Hij is op dit moment de verpersoonlijking van de verrijzenis van Standard.”