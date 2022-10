Vertonghen voorkwam nog erger en duwt ploegmaat richting kleedkamer

"Waar ben ik terechtgekomen?" Je zag het Jan Vertonghen zo denken. De verdediger kan het moeilijk verstoppen, zijn lichaamstaal spreekt meestal boekdelen. Na affluiten moest hij wel nog een brandje - sorry voor de woordkeuze - gaan blussen.

Het had nog erger kunnen worden in de Vurige Stede. Er hadden bijvoorbeeld spelers vechtend over de grasmat kunnen rollen. Zo leek een woedende Sebastiano Esposito verhaal te willen gaan halen bij Standard-spits Dragus, die provocerend vierde richting Anderlecht-fans. Esposito stormde er naartoe, maar werd net op tijd tegengehouden door Vertonghen, die hem richting kleedkamer duwde daarna.

Vertonghen had zich de herfst van zijn carrière zo niet ingebeeld. Hij, een geboren winnaar, moest de voorbije weken verlies na verlies incasseren. En dan kan hij het niet verstoppen dat hij zwaar ontgoocheld is. Maar hij neemt wel zijn verantwoordelijkheid, want al de rest liet Esposito gewoon lopen. Standard-kapitein Bodart hield Dragus trouwens ook tegen. Hardhandig zelfs.