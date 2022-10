Wouter Vandenhaute maakt duidelijk wat de absolute topprioriteit dit seizoen nog is

De voorbije jaren kon Anderlecht geen Europees ticket afdwingen of zich niet plaatsen voor de groepsfase van een Europese competitie.

Ondanks de positie op dit moment in de klassering is Europees voetbal halen op het einde van dit seizoen wel degelijk één van de topprioriteiten nog voor paarswit.

“Anderlecht moet Europees spelen. Met vader en zoon Vanden Stock speelde paars-wit elk jaar Europees. Dat moet ook nu de ambitie blijven. Als we geen Europees spelen, verlies ik een jaar”, was Wouter Vandenhaute duidelijk.

“En ik verlies niet graag. Het seizoen is nog lang en we gaan er alles aan doen om dat af te dwingen. Nu gaan we eerst de sportieve leiding versterken, dat is prioritair. Van daaruit gaan we verder.”