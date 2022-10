Anderlechtfans krijgen 25 jaar stadionverbod, maar ze zullen toch weer in de tribune geraken

De rellen in Luik met Anderlechtfans waren een trieste apotheose voor het afgelopen weekend in de Jupiler Pro League.

De daders zullen hun straf zeker niet ontlopen. Zij die hieraan meededen zijn goed bekend. Als recidivisten krijgen ze tot 25 jaar stadionverbod. Een straf die ze niet zullen ontlopen, maar de uitvoering ervan wel. “Ik ben benieuwd, maar ik ben pessimistisch, want ik geloof er niet in. Al wil ik later graag mijn ongelijk toegeven. Een stadionverbod omzeilen is nergens makkelijker dan in België, weet ik van ervaringsdeskundigen”, zegt Peter Vandenbempt op Sporza.

“Straffeloosheid is het grote probleem bij dat hooliganisme. Angst voor hooligans. Zowel bij de clubs, als bij de lokale en federale politie zijn al die mensen bekend. Iedereen weet precies wie die mensen zijn en wat ze doen.”

Het verbieden van bezoekende fans is geen oplossing, ook supporters van de thuisploeg kunnen alles op stelten zetten. Toch moet er volgens Vandenbempt iets gedaan worden. “Maar wel voor een grondige en doorgedreven screening van de supporters. Iedereen weet precies wie voor rellen zal zorgen en die gaan de bus niet op. Deftige mensen, vaders en moeders met kinderen kunnen natuurlijk wel gaan kijken naar hun favoriete ploeg.”