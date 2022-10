Anderlecht-spelers vermijden confrontatie met fans in Neerpede en wijken uit naar Tubeke

De spelers van Anderlecht zijn gisteren tot nog 2,5 uur na de match in de kleedkamer in Luik moeten blijven. Het was te onveilig op de parking waar de spelersbus geparkeerd stond. Uiteindelijk moesten ze zelfs uitwijken.

Een absurde situatie. Terwijl het op de parking van Sclessin nog heel onrustig was met supporters die vuurwerk heen en weer smeten en er busramen sneuvelden, werd er in Anderlecht ook al gemobiliseerd. Het waterkanon werd buitengehaald en voor het oefencomplex in Neerpede gezet. Ook een hoop politie was er aanwezig om eventuele heethoofden af te koelen.

Toen de spelers om 22u30 uiteindelijk toch konden vertrekken, reden ze niet naar Neerpede, maar naar het nationaal oefencomplex in Tubeke. Daar waren ook supporters en ze gingen met hen in discussie. Wel in alle kalmte. De spelers werden opgehaald door familie, vrienden of vriendinnen. Maar het mag duidelijk wezen dat het een diepe indruk naliet.