Voorzitter Anderlecht licht ontslag Mazzu toe en is niet meteen optimistisch: "Het kan altijd nog dieper"

Bij RSC Anderlecht konden ze niet anders dan overgaan tot het ontslag van Felice Mazzu na de 16 op 42.

Het ontslag van Felice Mazzu leek al weken in de maak, maar pas vandaag werd de knoop doorgehakt. “Het gesprek met Felice Mazzu vanochtend is vriendschappelijk verlopen. Het is moeilijk om een trainer die zijn parcours heeft afgelegd en die onder andere Coach van het Jaar is geworden, aan de kant te schuiven”, zei voorzitter Wouter Vandenhaute op zijn persconferentie.

“De analyse die we gemaakt hebben, dateert al van enkele weken terug. Vandaag zitten we in volle crisis, maar dat is een momentopname. Het is aan ons om oplossingen te vinden en conclusies te trekken. En dat gaan we ook doen.”

Vandenhaute blijft Mazzu een goede keuze vinden. “De voorbije tijd hebben we herkenbaar voetbal gebracht, Vincent had een stijl ontwikkeld die perfect paste bij het huis. Maar het was te veel met ups en downs. Toen we de opvolger voor Vincent moesten vinden, zijn we gegaan voor een ervaren coach die resultaten kan neerzetten. Maar dat is hier niet gelukt en dat is niet enkel de schuld van Mazzu. Een heleboel pijnpunten van de voorbije seizoenen, zijn dit jaar zelfs nog feller naar voor gekomen.”

En de voorzitter is ook hard voor de spelers. “De spelers zijn degenen die ons op de korte termijn uit de crisis kunnen helpen. Met goede resultaten kunnen we herademen. Maar het kan ook nog slechter. Het dieptepunt is bereikt? Het kan altijd nog dieper. De spelersgroep moet meer kunnen brengen dan ze nu laten zien."