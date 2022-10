Standard komt met verklaring na ongeregeldheden van zondagavond

Nadat de supporters van Anderlecht met vuurpijlen gooiden was er na de match ook wangedrag van thuisfans.

Na de wedstrijd werd een stevig robbertje uitgevochten tussen de twee supporterclans. Op hun website reageren de Rouches nu op de gebeurtenissen.

“Standard de Liège betreurt de incidenten van gisteren die tot de definitieve stopzetting van de wedstrijd hebben geleid en veroordeelt met klem het wangedrag dat zich na de wedstrijd achter tribune 4 heeft afgespeeld”, klinkt het.

“Onze club wil samenwerken met de autoriteiten en de Pro League om na te denken over reglementswijzigingen en maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke situaties in de toekomst zo veel mogelijk vermeden kunnen worden, op Sclessin en in andere stadions.”

“We moeten er allemaal naar streven dat voetbal een feest blijft, dat een match op een normale manier kan uitgespeeld worden en dat het sportieve beslist over de uitkomst van een wedstrijd.”