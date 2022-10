Nog een vertrek bij Anderlecht? 'Marc Coucke wil zijn aandelen verkopen'

Het was een desastreuze zondag voor Anderlecht. Dat leidde uiteindelijk tot het ontslag van Felice Mazzu als hoofdtrainer.

Bij RTL Sports laat journalist Vicenzo Ciuru een stevig bommetje los over de club. Hij beleefde zondag alles op Sclessin van dichtbij mee. “Het probleem is dat Anderlecht geen geld meer heeft”, klinkt het bij Ciuri. “Zonder Marc Coucke, die afgelopen december 42 miljoen euro inbracht, zou Anderlecht vandaag failliet zijn.”

Maar Coucke is niet gelukkig met Anderlecht en wil een stap verder gaan. “Marc Coucke overweegt momenteel zijn aandelen te verkopen”, zegt Ciuru nog. “Dat betekent dat we nieuwe investeerders in de club kunnen zien. Er is chaos bij paarswit sinds de komst van Coucke in 2017, het gaat bergafwaarts.”

Volgens bronnen van Ciuri heeft Marc Coucke zelfs al verschillende mensen opgebeld om te vragen of ze geen interesse hebben om zijn aandelen bij Anderlecht over te nemen.