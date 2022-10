Wouter Vandenhaute over supportersgeweld: "We staan hier machteloos tegenover"

Voorzitter Wouter Vandenhaute gaf vanmiddag tekst en uitleg over de rellen en het ontslag van Felice Mazzu.

Het zijn donkere tijden voor RSC Anderlecht. “We zitten in volle crisis, ik begrijp de frustraties van de supporters. Mijn paars-wit hart is even gefrustreerd als dat van de fans. Maar ik kan niet anders dan het gedrag van heel klein deel van onze fans onvoorwaardelijk te veroordelen”, zei Vandenhaute op een persconferentie.

“Dat hoort niet thuis op een voetbalveld, ik schaam me ervoor, héél Anderlecht schaamt zich ervoor en een overgroot deel van de supporters ook. Het brengt ons alleen dieper in de crisis.”

Paarswit kreeg al te horen dat het een boete van 50.000 euro krijgt. “We gaan de sancties op een sportieve manier aanvaarden, maar we maken ons zorgen. We doen al heel veel inspanningen naar onze fans, morgen opnieuw meeting met de fanboard. Fans zijn groot deel van het kapitaal van onze club, maar hier staan we machteloos tegenover en dat betreur ik."