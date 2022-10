CEO Pro League kondigt zware straffen aan voor Anderlecht: "Kans is groot op matchen achter gesloten deuren en verder kan ook justitie er zich mee moeien"

In De Ochtend op Radio 1 heeft Pro League-CEO Lorin Parys gereageerd op het gebeurde in Luik van gisterenavond. Hij sluit niet uit dat er heel zware straffen zullen volgen. "Een verbod op uitfans zou duizenden onschuldigde supporters straffen, maar momenteel is niets taboe."

“Ik heb gisterenavond heel erg gevloekt, want vorige week zagen we een mooie voetbalspeeldag met een goede sfeer in de bezoekersvakken. Alle aandacht gaat nu naar wat er gisteren is gebeurd", aldus Parys, die onmiddellijk een boete van 50.000 euro oplegde aan Anderlecht;

"Als CEO van de Pro League kan ik die zelf opleggen omdat er wangedrag was in het bezoekersvak. De mensen die zich daaraan schuldig maakten, riskeren stadionverboden van 2 tot 10 jaar en zelfs 25 jaar bij recidive. Dat kan dankzij het nieuwe veiligheidsplan dat sinds dit seizoen van kracht is. Een onafhankelijke instantie zorgt ervoor dat die mensen onmiddellijk geschorst worden en er binnen de 20 dagen een definitieve uitspraak is."

En wat volg er nog? "Anderlecht en Standard zullen zich moeten verantwoorden voor de tuchtinstanties van de Voetbalbond na vordering door het bondsparket. De kans is groot dat er een forfaitnederlaag wordt toegekend en dat er wedstrijden achter gesloten deuren worden uitgesproken, maar dat is niet aan mij. Verder kan ook justitie er zich mee moeien. De consequenties zijn niet gering."