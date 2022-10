Defour pakt zes op zes: tien Mechelaars vechten zich naar winst tegen Eupen

Steven Defour heeft ook zijn tweede match als hoofdcoach gewonnen. De thuisploeg liet zich in de beginfase verrassen bij een stilstaande fase. Da Cruz kon dat al snel rechtzetten, maar in de tweede helft viel KVM met tien. Toch bleef het de beste ploeg en een tweede penalty zorgde voor drie punten.

Steven Defour wijzigde niet veel aan zijn opstelling. Enkel de geschorste Verstraete werd vervangen door Oum Goumet. Het begon als een evenwichtige partij, maar Eupen sloeg wel als eerste toe, ondanks een paar kansen voor KVM. Bij een hoekschop waren ze bij Malinwa allemaal N'Dri vergeten en die mocht staalhard binnenkoppen.

De reactie kwam er meteen. Het werd een stormloop richting doel van Moser. Walsh had twee goeie kansen, maar het werd uiteindelijk Da Cruz die de bordjes gelijk hing na eerst pogingen van Hairemens en Ngoy. KVM had bij de rust eigenlijk zelfs op voorsprong moeten staan. Vanlerberghe kreeg daar een uitgelezen kans op vanop elf meter, want Schoofs was over het been van Jeggo gegaan. De strafschop van de verdediger was echter veel te zwak en doelman Moser pakte.

Sterke Malede

Een aangename eerste helft, maar bij KV Mechelen hadden ze aanspraak kunnen maken op meer. Al zal Defour niet ontgoocheld geweest zijn door de inzet. Eupen kwam wel veel beter uit de kleedkamer en N'Dri zorgde voor een constante dreiging. Mechelen moest dan ook nog met tien door na de tweede gele kaart voor Bates.

Maar Mechelen vond ineens een tweede adem. Ze drukten stevig door en de zestien van Eupen werd belaagd. Uiteindelijk veroorzaakte Jeggo een tweede penalty na hands. Deze keer Ngoy achter de bal en die miste niet. Mechelen bleef met tien de betere ploeg mede dankzij een goeie invalbeurt van Malede.