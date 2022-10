Da Cruz (KVM) maakt eerste goal, maar wordt op het uur toch gewisseld: "Geen idee waarom"

KV Mechelen won zaterdag thuis tegen Eupen. Alessio Da Cruz zorgde voor de gelijkmaker.

Alessio Da Cruz kwam deze zomer transfervrij over van het Italiaanse Parma. Veel plezier beleefde hij nog niet bij KV Mechelen want hij viel eens twee speeldagen uit door een blessure en moest ook twee wedstrijden in de tribune toekijken door een schorsing.

Tegen Eupen kon Da Cruz voor het eerst scoren voor KV Mechelen. “Ik begin mijn ploegmaats steeds beter te begrijpen en omgekeerd. Dat zie je terug op het veld. Mijn eerste doelpunt heeft een tijdje op zich laten wachten. Maar van druk op mijn schouders heb ik nooit last gehad”, zegt hij bij HLN.

Op het uur werd Da Cruz gewisseld voor Van Hecke. “Geen idee waarom ik naar de kant werd gehaald. Dat is de keuze van de coach, ik moet me daarbij neerleggen. De drie punten zijn het belangrijkste.”