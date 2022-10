UPDATE: Bijltjesweekend in de JPL: na Edward Still opnieuw een trainer ontslagen

Het zou wel eens bijltjesweekend in de Jupiler Pro League kunnen worden. Gisteren werd Edward Still al ontslagen bij Charleroi nadat de Carolo's zwaar de boot ingingen bij Cercle Brugge. Vandaag is het de beurt aan Bernd Storck.

Storck verloor met Eupen gisteren van tien man van KV Mechelen. De Oostkantonners bengelen daarmee amper één punt boven de degradatieplaatsen. Er waren al vragen bij de positie van Storck voor de match tegen OHL, maar daar kon hij zijn vel nog redden. Update: De nederlaag tegen KVM kon hem wel eens de kop kosten, deden de verhalen de ronde. Een opvolger zou al in de pijplijn zitten. Zondagochtend is het verdict gevallen: Bernd Storck is aan de kant geschoven en moet de matige resultaten bij Eupen bekopen met een ontslag. En wat met die andere trainer die onder druk staat, Felice Mazzu? Stel - het is niet helemaal ondenkbaar - dat Anderlecht deze avond verliest in Standard? Gaat het bestuur het vertrouwen behouden? Dan zullen ze wel eens met duidelijke communicatie moeten komen.