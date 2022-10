Defour dankt Mechels publiek voor zijn perfecte start: "De spelers voelden die energie"

Wat een frisse wind niet allemaal kan doen. Steven Defour heeft de eerste zes op zes van het seizoen gepakt met KV Mechelen. Een perfecte start voor de debuterende hoofdcoach. Zelfs met tien kon Malinwa het over de streep trekken tegen Eupen.

Defour heeft zich zo al in de harten van de supporters gecoacht. "Tijdens de match zakte mijn hartslag niet onder de 180", lachte Defour. "Toen we met 10 tegen 11 moesten spelen, ging het publiek helemaal achter ons staan. De sfeer was geweldig. De spelers voelden die energie van het publiek."

Volgende week wacht wel een grotere uitdaging: leider Genk. En Defour krijgt zijn ex-coach Wouter Vrancken tegenover zich. "9 op 9? We zullen nog zien hoe we dat moeten doen. Het wordt een zware wedstrijd. We kunnen er nu in alle rust naar toeleven. In het klassement is er zich wel een grote groep aan het vormen onder ons. Hopelijk kunnen we de kloof tussen ons en de laatste drie groter maken."

Onder Defour lijkt spits Julien Ngoy ook verlost te zijn. “Het zegt zeker iets over zijn zelfvertrouwen. Pas op, Julien zat ook goed in de wedstrijd ondanks die gemiste kansen. Ook toen we met tien man vielen, hield hij de ballen goed bij en was hij dreigend. Hij durfde dan nog die strafschop te nemen en dat deed hij heel goed. Hij heeft duidelijk vertrouwen getankt woensdag.”