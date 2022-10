Vanlerberghe legt heel sterke prestatie neer, maar mist ook penalty: "Als je één ding niet mag doen als strafschoppennemer..."

Ondanks een gemiste strafschop was Jordi Vanlerberghe één van de beste spelers op het veld in KV Mechelen-Eupen. De verdediger stond pal en was goed in de opbouw. Die gemiste penalty zal dan ook snel vergeten zijn.

Vanlerberghe scoorde een penalty tegen Anderlecht en wou ook de eerste tegen Eupen pakken. “Al ben ik wel een beetje boos dat ik hem miste. Tijdens mijn aanloop veranderde ik van hoek. Als er één ding is dat je als strafschopnemer nooit mag doen, is het dat wel", zucht hij in GvA.

Ngoy nam dan maar de tweede en ook de matchwinner. Al waren er nog die hem wilden nemen. “Iedereen wou hem trappen, ook Yonas (Malede, red.) en Geoff (Hairemans, red.). Maar gelukkig hebben we een makkelijke groep en gaan we geen ruzie maken op het veld. Tegen Anderlecht wou ik mijn vertrouwen opkrikken met die penalty en dat lukte. Vandaar nam ik ook vandaag de eerste, al is er geen vaste lijst. Wie zich op het moment goed voelt, mag trappen. Volgende keer is het misschien aan Rob (Schoofs, red.) of Geoff (Hairemans, red.) of iemand anders. Iedereen gunt het elkaar.”