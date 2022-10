Trainerswissel op komst bij Anderlecht, maar... " Met alle gebreken die er nu zijn, valt dit niet in één-twee-drie om te keren"

Het is wachten op het communiqué dat het ontslag van Felice Mazzu aankondigt. Het is onvermijdelijk, daar is iedereen het over eens. Erg voor de mens die hij is dat hij nu als grote zondebok zal aangewezen worden.

Ook Marc Degryse ziet dat het bestuur geen andere keuze meer heeft. "Ik vrees dat het bestuur te hard onder druk zal komen te staan, mede door het gedrag van de supporters. Want dit deden ze bewust. Ze beslisten mee de match, omdat ze het niet meer konden aanzien. Maar of dat op korte termijn de oplossing zal zijn... niet evident. Muslic bewijst bij Cercle dat je wel voor een ommekeer kan zorgen, net als Defour bij KV Mechelen. Op een gegeven moment moét je als bestuur wat proberen en je kan nu eenmaal niet de spelers ontslaan", zegt Degryse in HLN.

Al blijft de vraag: wie gaat er beter doen? "De wetten van het voetbal zijn nu eenmaal zo dat je vroeg of laat niet anders kan dan ingrijpen en voor Anderlecht is dat moment gekomen - da's wel duidelijk. Het doet me denken aan wat Coucke in 2019 deed, ook na een nederlaag tegen Standard. Hij haalde toen Kompany binnen en zo kon hij de supporters bedaren. En zijn eigen positie iet of wat beschermen. Nu zijn we drie jaar verder en is de situatie nog erger. En is er geen Kompany meer om de achterban tevreden te houden. Met alle gebreken die er nu zijn, valt dit niet in één-twee-drie om te keren."