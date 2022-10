Heynen scoort mooiste goal uit carrière: "Niemand legt die ballen beter neer dan Trésor"

Bryan Heynen scoorde zijn mooiste goal uit zijn carrière tegen Antwerp. Een volley in de draai... Meteen ook het doelpunt dat zijn ploeg verloste en op weg zette naar winst in de topper.

Nochtans leek het er eerst op dat het nog afgekeurd zou worden. “Ik vreesde ­eigenlijk het ergste. Ik vroeg me af of ze die lijntjes wel getrokken kregen. Hoe langer het duurt voordat de VAR een beslissing neemt, hoe groter de kans gewoonlijk is dat het buitenspel is", zei hij achteraf bij HBvL. "Toen de ref naar de middenstip wees, was de ontlading al voor een groot deel weggeëbd. Maar oké, hij telde. Met dank aan Trésor. Niemand in België legt de ballen beter neer dan hij, dat wist ik toen ik mijn spurtje inzette.”

Zijn acrobatische afwerking mocht er echter ook zijn. “De bal kwam een beetje achter mij, dus moest ik me omdraaien en de bal in volley nemen. Ik had geen tijd om na te denken, maar hij zat er wel lekker in. Mijn zesde al dit seizoen. Dat is me nog nooit gelukt.”

Meteen ook een goal die Genk een nieuw elan gaf. “Tot dan toe hadden wij het moeilijk om een vrije man te vinden. Maar die 0-1 deed hen pijn en daarna gingen wij domineren. Jammer van die tegengoal, maar in de tweede helft zijn we op karakter overeind gebleven.”