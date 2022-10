Goots predikt rust bij Antwerp: "Maar ze mogen ook niet te afhankelijk worden van Janssen of Frey"

Antwerp heeft het na de interlandbreak wat laten afweten. Ook in de topper tegen Genk moesten ze het onderspit delven. Analist Patrick Goots predikt echter rust.

Een week na de pandoering tegen Standard moest The Great Old de meerdere erkennen in Genk. "Toch moeten we het verlies tegen Genk niet drama­tiseren. Ik zag ook veel goeie ­dingen", aldus Goots in GvA. "Het grootste verschil zat in de ­efficiëntie. Antwerp creëerde meer gevaar, Genk scoorde drie keer uit een handvol kansen."

"Janssen was zeer aanwezig en speelde misschien wel zijn beste wedstrijd voor Antwerp. Ik ­begreep niet goed waarom hij ­gewisseld werd, want hij had de bovenhand op het duo Cuesta - McKenzie. ­Meteen na die ver­vanging hing de 1-3 tegen de ­touwen en was de wedstrijd ­gespeeld. Ik zag ook goeie com­binaties van Antwerp, al liet de laatste pass vaak te wensen over. Antwerp mag niet afhankelijk worden van Janssen of Frey.”