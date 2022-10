Vrancken wil nog niet weten van bijstellen ambities: "Als je te ver vooruit kijkt, val je over dingen die voor je voeten liggen"

De openingsspeeldag buiten beschouwing gelaten, is Racing Genk bezig aan een indrukwekkende reeks van 37/39. De leider in de competitie wil echter nog niet spreken over mogelijke titelambities.

"We hadden het lastig in het begin van de partij", opent Vrancken de persconferentie. "Daarna komen we beter in de wedstrijd en tonen we waarom efficiëntie belangrijk is in zulke topwedstrijden. Je weet dat er dan momenten komen die je moet overleven en dat hebben we gedaan. De jongens combineren de juiste werkethiek en hun kwaliteiten met de juiste mentaliteit om het resultaat over de streep te trekken. Dat deden we op het veld van Union en hier nu ook want niet veel ploegen zullen hier komen winnen", gaat de trainer verder.

Genk wint zo van een rechtstreekse concurrent op verplaatsing en lijkt ook de beste ploeg van het moment maar om zich op het einde van het seizoen ook kampioen te kronen? Dat wil Vrancken niet gezegd hebben. "We gaan onze ambities nog niet bijstellen. Ik ben sowieso niet voor het uitspreken van bepaalde ambities. Vorig seizoen werd er op voorhand veel over een mogelijke titel gepraat maar dat draaide anders uit. Als je te ver vooruit kijkt, val je over de dingen die voor je voeten liggen", klinkt het filosofisch.

Fier op zijn troepen

Hoe het komt dat er zo'n groot verschil is tussen het Genk van vorig seizoen en dit seizoen blijft een enigma. Wouter Vrancken ziet elke dag op training alvast een gemotiveerde groep. "Ze blijven werken voor elkaar. Wat ik van hen verwacht tijdens de week en dan telkens van hen zie is ongelooflijk. Ze willen zichzelf altijd perfectionneren, reageren nooit met een zucht als ik van hen iets vraag", steekt hij de loftrompet.

Dat de Limburgers dit seizoen dan nog zullen wegzakken naar dieptes zoals ze vorig jaar gekend hebben, acht Vrancken dan ook onwaarschijnlijk. "Als ze zo voor elkaar blijven werken en de mentaliteit aan de dag blijven brengen, zullen ze niet zomaar wegzakken", concludeert Vrancken.