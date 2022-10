De Bilde over buitenspelfase met Heynen: "Zagen het al bij eerste herhaling"

De openingsgoal van Bryan Heynen zorgde voor heel wat discussie.

Bryan Heynen zette Racing Genk al na 13 minuten op voorsprong tegen Antwerp. Na een voorzet van Trésor maakte Heynen het met een halve omhaal mooi af. Over die goal was echter veel discussie, want stond Heynen geen buitenspel?

De goal van Heynen werd eerst afgekeurd, maar de VAR wilde toch nog eens kijken. De VAR had weer enkele minuten nodig om alles duidelijk te zien, maar de goal werd uiteindelijk toch goedgekeurd.

Voor analist Gilles De Bilde was het echter duidelijker. “Het was even wachten op de VAR, maar we zagen bij de eerste herhaling eigenlijk al dat het geen buitenspel was. Vines blijft te lang hangen en zorgt ervoor dat Heynen geen buitenspel stond”, zegt hij bij Eleven Sports.