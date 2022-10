Vorig jaar het pijnpunt van Racing Genk, nu de grote sterkte: "Mentaal de omschakeling gemaakt"

Met drie assists was Mike Trésor de uitblinker bij Racing Genk in de topper op het veld van Antwerp. De Belg met Nederlandse tongval wil echter nog niet weten van een mogelijke titelambitie bij de Limburgers.

Na het verlies tegen Club Brugge heeft Racing Genk nog geenenkele wedstrijd verloren. Er werd gewonnen tegen Union en Gent en zondagnamiddag ook tegen Antwerp ."Deze wedstrijd was voor ons wel een test en voor de reeks die we aan het neerzetten waren", geeft Mike Trésor na afloop toe aan de aanwezige journalisten.

"Hebben wel enkele lastige periodes gehad deze wedstrijd zoals aan het begin van de tweede helft maar zijn ervoor blijven gaan. Als team kunnen we zo'n momenten ondergaan zonder een doelpunt te slikken en erna meteen een tik uitdelen aan de tegenstander. We krijgen alleen maar meer en meer vertrouwen. Als we zo verder blijven spelen, zullen we stappen blijven maken om aan de top mee te doen maar over een titel praten is nog veel te vroeg", klinkt het bij de assistenkoning van de Jupiler Pro League.

Het enigma van de stilstaande fases

Dat Mike Trésor 11 assists heeft dit seizoen heeft hij niet alleen te danken aan zijn goede spel, zoals zijn assist voor het pareltje van Heynen. Maar ook door zijn goede stilstaande fases, tegen Antwerp waren die goed voor twee assists. En dat terwijll Genk vorig seizoen voornamelijk doelpunten slikte op corners en stilstaande fases.

© photonews

"Dat is vooral een mentaal gegeven. We willen absoluut geen doelpunten slikken en als dat dan toch gebeurt, blijven we verdergaan. Vorig jaar was dat wat lastiger. We gebruiken die mentaliteit ook als we naar voren gaan en willen onze momenten die we krijgen grijpen", besluit Trésor.