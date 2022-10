Vanhaezebrouck duidelijk: "Seraing zomaar opeten? Dan volg je competitie niet" en "Ze zijn supergevaarlijk op verplaatsing"

AA Gent heeft de volle buit gepakt tegen Seraing, al ging het niet echt van harte voor de Buffalo's. Na de wedstrijd analyseerde Hein Vanhaezebrouck uitvoerig.

"De diepte van de bank van Gent heeft ons pijn gedaan, de inbreng van Depoitre heeft het verschil gemaakt", aldus de bezoekende coach Jeunechamps na de 2-1 bij Gent. "Ze waren dominant, de gelijkmaker was geflatteerd."

"Mijn collega heeft een beter pleidooi gegeven dan er misschien geschreven zal worden", pikte Hein Vanhaezebrouck in. "Hij had het over onze bank, over de controle die we hadden en dat we pushten en domineerden."

Geneutraliseerd

"Het was moeilijk, maar een verdiende overwinning", ging de coach van de Buffalo's verder. "Wie denkt dat je Seraing zomaar opeet, die volgt de Belgische competitie niet. Ze haalden 10 op 21 op verplaatsing."

"Ze zijn op verplaatsing supergoed, supergevaarlijk en supermoeilijk om tegen te spelen. Maar: we hebben hun gevaar kunnen neutraliseren. Met dank aan de invallers. Depoitre, Salah, maar ook de anderen."