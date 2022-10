Depoitre clubtopschutter aller tijden bij Gent, Vanhaezebrouck blaast loftrompet: "Blijven werken om zijn beste niveau terug te vinden"

AA Gent haalde het uiteindelijk met 2-1 van Seraing. Met dank aan Laurent Depoitre, die in de slotfase wist te scoren. En zichzelf meteen ook in de geschiedenisboeken wist te hijsen.

In twee periodes bij AA Gent zit Laurent Depoitre aan 64 doelpunten, waardoor hij - voor de moderne tijden - clubtopschutter is voor de Buffalo's.

"De wissels waren belangrijk", aldus de goalgetter van dienst. "Ik ben vooral blij voor Salah met zijn eerste assist op profniveau."

Niet afschrijven

Coach Hein Vanhaezebrouck was tevreden van zijn poulain: "Het is geweldig voor hem. En het is niet dat hij hier al vijftien jaar speelt. Hij verdient dat, we mogen hem niet afschrijven zoals sommigen al deden."

"Natuurlijk heeft hij al lastige wedstrijden gehad, net als iedereen in de ploeg. Dat hij tegen Union op een eiland stond moeten we hem niet aanwrijven. Hij moet blijven werken om zijn beste niveau terug te vinden. We gaan hem zeker nog kunnen gebruiken."