Cercle Brugge meteen op voorsprong in Mechelen!

22

Denkey kan koppen op de corner. Couke lijkt verslagen maar aan de tweede paal kan het leer weggewerkt worden



21

Andermaal zitten we aan het Mechelse doel. Hotic wordt diepgestoken en zet de bal laag voor. Lavalée kan zijn voet nog tegen de bal zetten maar verschalkt bijna Coucke die nog met een kattensprong een corner moet toestaan



20

Storm gaat door op snelheid op links. Hij kiest geen ploegmaat uit maar kapt zelf en trapt dan. Majecki kan de bal wegduwen. In de rebound is de poging te zwak om de doelman verder te bedreigen



19

Ditmaal mag Hotic het als aangever proberen maar de bal is veel te scherp en Coucke pakt makkelijk



Gele kaart voor David Bates





18

Via Hairemens in de muur wordt de bal onschadelijk gemaakt



16

Een vrije trap vanop zo'n 25 meter voor Cercle Brugge. Kan Hotic er iets mee aanvangen?



15

Schoofs met een actietje door naar binnen te komen en te trappen. Majecki kan makkelijk pakken



14

Hotic steekt met veel gevoel een hoge bal meteen diep richting Ueda. Die wil Denkey bedienen maar de spits kan net niet aan de bal



13

Deze had erin gemoeten! Da Cruz lijkt de buitenspelval te omzeilen en kan moederziel alleen richting Majecki afgaan. De Nederlander trapt echter een meter naast. Gelukkig voor hem ging de vlag nog de lucht in, al mocht deze er wel in. AL was het maar om het vertrouwen op te krikken



12

Schoofs tikt de bal te ver van de voet en zo is KVM het balbezit kwijt, dit gebeurt toch net iets te makkelijk



10

De voorzet van Walsh wordt weggewerkt maar Hairemans pikt op. Toch kan hij geen vervolg geven aan deze aanval van de thuisploeg



9

Het wordt een ingooi voor Cercle, geen strafschop



9

Bijker gaat even aan de arm van Abu trekken in de 16. Geen strafschop oordeelt scheidsrechter Staessens maar nu moet hij toch even lusiteren naar de VAR...



7

De thuisploeg mag toch ook wel eens wat op de mat brengen. Buiten een weggewerkte corner zijn ze nog niet in de buurt van Majecki gekomen



3



Doelpunt van Kévin Denkey (Abu Francis)

Kinderlijk simpel maar ook enorm mooi van Francis Abu. Aan de middellijn verovert hij de bal van Alessio Da Cruz om dan meters te maken. Denkey duikt in de ruimte achter de Mechelse verdediging en scoort vanuit een schuine hoek bij Couke



1

De bal rolt in het AFAS-stadion en de bezoekers trekken meteen naar voren. Ook centrale verdediger Popovic duikt plots met de bal in de voet de 16 in maar hij heeft een fout nodig om in balbezit te blijven



KV Mechelen: Ga√ętan Coucke - Lucas Bijker - Sandy Walsh - Geoffrey Hairemans - Nikola Storm - Dimitri Laval√©e - Rob Schoofs - Kerim Mrabti - Alessio Da Cruz - David Bates - Birger Verstraete

Bank: Frederic Soelle Soelle - Milan Robberechts - Ngal'Ayel Mukau - Jannes Van Hecke - Yonas Malede - Yannick Thoelen - Alec Van Hoorenbeeck



Cercle Brugge: RadosŇāaw Majecki - Jesper Daland - Boris Popovic - K√©vin Denkey - Dino Hotińć - Charles Vanhoutte - Abu Francis - Olivier Deman - Thibo Somers - Ayase Ueda - Christiaan Ravych

Bank: Emilio Kehrer - Robbe Decostere - Yann Gboho - Senna Miangue - Dimitar Velkovski - Warleson - Aske Sampers