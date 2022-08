STVV zet ongeslagen reeks verder, maar koopt er weinig mee na erg matige pot voetbal in Kortrijk

KV Kortrijk wilde na de zege op wilskracht bij Seraing ook in eigen huis eens een driepunter pakken, maar dan moest STVV voor de bijl en dat team is al sinds 28 januari ongeslagen. Of het ook een leuk schouwspel opleverde?

KV Kortrijk had op bezoek bij Seraing met tien tegen elf gewonnen, maar wilde nu ook de eigen fans opnieuw in de harten proberen te sluiten. De supporters van De Kerels waren erg kritisch tijdens en na de thuisnederlaag tegen OH Leuven.

Weinig kansen

Wie op spektakel van de thuisploeg had gerekend? Die kwam bedrogen uit, want Karim Belhocine koos ervoor om het systeem van STVV te kopiëren en ook met vijf achteraan te gaan spelen. Radovanovic kwam zo in de ploeg, net als Sissoko en die andere verloren zoon Selemani ten koste van Benchaib, De Bruyn en Messaoudi.

Bij de bezoekers begon Brüls op de bank en kreeg Bruno zijn eerste basisplaats, waardoor Kagawa een rijtje achteruit schoof op het veld. STVV probeerde de bakens wel te verzetten, maar raakte niet door het pantser van De Kerels in.

Het werd zo een bedroevende eerste helft, waarin Kortrijk via Mbayo en vooral Gueye nog de twee beste kansen kreeg. Aan de overkant was er een schot van Hayashi voorlangs. "Naar voren, naar voren", zongen de fans.

Kroniek van een aangekondigde 0-0?

Aan de inzet lag het op zich niet, maar in de zone van de waarheid was het allemaal iets te slordig. Aan beide kanten overigens, en ook na de pauze al kwamen de Kanaries na de rust wel wat beter in de wedstrijd.

Ilic moest redden op pogingen van Boya en Koita, maar ook zij konden niet scoren in een wedstrijd die gaandeweg aan intensiteit en bitsigheid won. D'Haene kreeg de vlam in de pan met heel wat goede intenties, maar hoe langer de wedstrijd vorderde hoe priemender de brilscore op het scorebord bleef staan.

Het was wachten op die ene geniale ingeving of ergens een bal die wél eens goed valt. Koita kwam er dichtbij, Boya viseerde dan weer de paal, maar het bleef bij een 0-0 gelijkspel. Kortrijk begint zo met 4 op 9 aan de competitie, STVV met drie gelijke spelen - het is nu wel 12 matchen op rij ongeslagen.