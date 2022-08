Spelers van Kortrijk en STVV zijn het roerend eens na brilscore in Guldensporenstadion

Het was een pittig duel tussen KV Kortrijk en STVV, maar wel eentje zonder doelpunten en zonder al te veel grote kansen. Achteraf was iedereen het er misschien wel over eens: een puntje was verdiend.

"Het is al bij al een verdiend gelijkspel. Zij hebben kansen gehad en wij ook. Ik denk dat we goed gestart zijn aan de match. Dan denk ik dat beide ploegen met een 0-0 kunnen leven", aldus Wolke Janssens van STVV. Juiste uitslag Daarin bijgetreden door spelers van KV Kortrijk. "Een punt is de juiste uitslag", vond Faïz Selemani. "We hebben allebei kansen gehad. We hadden moeten scoren in de eerste helft, maar op het einde komen we ook een paar keer goed weg." En ook Kevin Vandendriessche vond een puntendeling de juiste uitslag: "Op basis van sommige kansen zat er misschien meer in, maar alles bij elkaar is dit niet slecht en kunnen we hier mee leven."