Derde gelijkspel voor STVV: "Competitie begint erg vroeg, je moet het doen met de spelers die er zijn" en "Trots op die reeks"

Derde speeldag, derde gelijkspel voor STVV. "Of ik nog weet hoe het voelt om te winnen? We weten vanwaar we komen", aldus coach Hollerbach.

"Op deze manier kunnen we vooruit. Drie gelijke spelen tegen een sterk Union, op Gent en op Kortrijk, wat ook geen evidente wedstrijd is", ziet Hollerbach er het positieve van in. "Mijn ploeg speelde ook om te winnen, dus ik kan alleen maar trots zijn op mijn spelers. We waren dominant, we speelden goed." Trots "De Belgische competitie begint vroeg. Er zijn nog spelers die toekomen, er zijn nog spelers die weg willen. Je moet het doen met de spelers die er zijn, dat is niet altijd makkelijk." En door het derde gelijkspel blijft de reeks van ongeslagen matchen sinds 28 januari ook overeind. Dat beseft ook Wolke Janssens: "We zijn al 12 matchen ongeslagen. Dat is toch een reeks om trots op te zijn."