Schieten Antwerp en Jonas De Roeck goed uit de startblokken op bezoek bij Charleroi?

Antwerp is aan een nieuw tijdperk begonnen na het vertrek van Mark van Bommel. Kan Jonas De Roek meteen met een zege beginnen?

Enkele dagen geleden zag Antwerp nog de 17-jarige George Ilenikhena voor zo'n 20 miljoen euro vertrekken naar Monaco. Ook huurspelers Chidera Ejuke, Eliot Matazo, Owen Wijndal en Soumaïla Coulibaly.

Onder meer Denis Odoi, Tjaronn Chery en Ayrton Costa werden als nieuwkomers binnengehaald. Zij worden in en tegen Charleroi alle drie in de Antwerpse basisploeg verwacht van nieuwe coach Jonas De Roeck.

Antwerp speelde vorige week nog een galawedstrijd tegen het Italiaanse Parma, waarin het geen al te beste indruk maakte. Het kwam wel op voorsprong, maar slikte in twee minuten twee goals en verloor met 1-2.

Opnieuw veel goals in Charleroi-Antwerp?

Over de voorbereiding van Charleroi is weinig geweten, maar Rik De Mil zag zijn kern stevig veranderen. Onder meer Ilaimaharitra, Morioka, Koffi, Marcq en Trébel zijn allemaal vertrokken.

Vorig seizoen won Antwerp thuis met 4-1 in de competitie en met 5-2 in de beker van Charleroi. Thuis hielden de Zebra's wel de drie punten thuis en won het met 3-2. Hopelijk zien we ook straks heel wat goals.