LIVE: Pakt Club, met De Cuyper op rechtsachter, meteen drie punten tegen KV Mechelen?

Landskampioen Club Brugge trapt het nieuwe Belgische voetbalseizoen op gang tegen KV Mechelen. Blauw-zwart wil niet meteen punten laten liggen.

De voorbije twee jaar sloot Club Brugge de reguliere competitie telkens als vierde af met een grote achterstand. Dat wil het dit jaar vermijden, want bijna perfecte play-offs spelen zal niet elk jaar lukken.

De verloren Supercup tegen Union was dan ook een wake-up call. "Het was niet goed, en dat hebben we ook benoemd", zegt coach Nicky Hayen bij Het Nieuwsblad. "Na Union was ik redelijk hard, maar wel met een reden. Het was een valse start"

Geen goede herinneringen voor Club Brugge

Club kan in tegenstelling tot de match tegen Union wel rekenen op een bijna volledig fitte kern, enkel Sabbe en Meijer liggen nog in de lappenmand. De Cuyper en aanwinst Siquet kunnen al meteen in de basis staan.

Vorig jaar begon Club ook aan het nieuwe seizoen tegen KV Mechelen, toen werd het 1-1. De laatste thuisnederlaag tegen de Mechelaars dateert wel al van 2012. Toen verloor Club met 0-1 met het kleinste verschil.

Bij KV Mechelen werd Zinho Vanheusden pas donderdag officieel voorgesteld. Of de Belgische verdediger al meteen in de basis zal staan, is wel twijfelachtig.