KV Mechelen weet na 10 op 12 weer wat verliezen is: STVV doet reputatie alle eer aan en zet onrecht van Sclessin recht

KV Mechelen moest zonder de geblesseerde Storm naar zwart beest Sint-Truiden trekken. Als de ongeslagen reeks van Hasi's spelers ook op Stayen overeind bleef, mochten ze stilaan echt beginnen dromen. Dat gebeurde niet: STVV pakte het slim aan en boekte een deugddoende zege.

KV Mechelen moet geweten hebben dat STVV heel gretig zou willen beginnen om het onrecht van vorige week (het afkeuren van de gelijkmaker bij Standard, red.) goed te maken. Desondanks stond het na ruim een minuut al 1-0. Ouattara werkte de hoekschop van Bertaccini in eigen doel. Het zou de eerste van maar liefst acht Truiense hoekschoppen zijn in de eerste helft.

In het derde kwartier overleefde KV nog een paar hete standjes na corners. Het had dus erger kunnen zijn voor de bezoekers na 45 minuten. Sint-Truiden vond een goed evenwicht tussen terugplooien en bij momenten druk zetten op de Mechelse verdedigers. Mechelen vond zo geen openingen. Het was ook wel niet zo dat STVV veel kansen bij elkaar speelde.

KVM eindelijk wakker maar slikt dan de 2-0

Hasi moet zijn spelers wakker geschud hebben tijdens de rust, want ze kwamen veel scherper uit de kleedkamers. Die extra scherpte duurde wel niet lang. Er was zelfs niets van te zien toen Ferrari zijn duivels ontbond. Een heerlijke individuele actie van de Uruguayaan. Hij passeerde Mechelaar na Mechelaar. Er werd hem ook wel weinig in de weg gelegd.

Ferrari zal er niet om malen, want hij is sowieso kadidaat voor doelpuntenmaker van de mooiste goal van het weekend. Bovendien was het verdubbelen van de score uiteraard belangrijk in deze partij. Zijn ploegmaats gooiden ook alle schroom van zich af: Bertaccini raakte de paal. Geen 3-0 dus, zo bleef het wel uitkijken aan de overkant.

Raman brengt de spanning terug

Want jawel, ruim een kwartier voor tijd kwam de aansluitingstreffer uit de lucht gevallen. Foulon leverde van op zijn flank een puike voorzet af, op de afwerking van Raman viel ook niets af te dingen: 2-1. Opnieuw naar voren gaan dan maar, dachten de Truienaars terecht. De plaatsbal van Brahimi leek bestemd voor doel... maar ook de Algerijn trof de paal.

Brahimi probeerde het nog een keetje in de slotfase die constant op en neer ging, deze keer lag De Wolf in de weg. Zonder erg, want de punten bleven op Stayen. De Kanaries springen meteen naar de negende plek. Ze blijven ook het zwarte beest van KVM. De Mechelaars moeten hopen dat ze dit weekend niet voorbijgestoken worden door Anderlecht en Gent.