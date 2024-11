Felice Mazzu deelt nogmaals prik uit voor afgekeurde gelijkmaker tegen Standard maar wel op heel subtiele wijze

Er kan opnieuw gelachen en gejuicht worden bij het STVV van Felice Mazzu. Die afgekeurde gelijkmaker tegen Standard, die zullen ze in Haspengouw allicht nooit vergeten.

Na de overwinning van Sint-Truiden vrijdagavond tegen KV Mechelen, haalde Felice Mazzu in zijn betoog meteen aan wat hem en zijn groep een week eerder op Sclessin was overkomen. Het was helemaal niet vanzelfsprekend om een klik in het hoofd te maken na wat ze in Sint-Truiden aanvoelden als een grote onrechtvaardigheid.

Ook wat later kwam de ex-trainer van Charleroi en Union er nog eens op terug en sprak hij over enkele 'moeilijke dagen'. Die zijn dan wel doorgespoeld met een knappe thuisoverwinning en die driepunter kwam ook niet uit de lucht vallen. Sinds de komst van Mazzu is Sint-Truiden gewoon prima bezig. Als het die lijn kan doortrekken, moet het behoud mogelijk zijn.

Mazzu rekent er nog een punt bij

Mazzu kreeg voor de voeten geworpen dat zijn ploeg sinds zijn komst veertien punten pakte. "Veertien? Vijftien punten hebben we ondertussen gepakt, nietwaar?" Mazzu kon dit dan ondertussen wel zeggen met de glimlach op het gezicht. De journalist in kwestie was niet meteen mee in het verhaal. Het was uiteraard een subtiele verwijzing van Mazzu naar het gebeuren op het veld van Standard.

De algemene conclusie blijft wel dezelfde: STVV staat er relatief goed voor moet een interlandbreak die om de hoek loert. "Er worden dit weekend nog matchen gespeeld door onze concurrenten. Die wil ik nog afwachten vooraleer de balans op te maken", tekent Mazzu enig voorbehoud aan. "De sfeer bij ons is momenteel wel erg positief."

STVV maakt progressie

De man die de Kanaries uit het slop lijkt te halen, stelt dus ook wel de trend vast. "De spelersgroep is goed op weg om progressie te maken."