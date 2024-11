Iedereen weet waar STVV motivatie haalt om KVM te kloppen: "We voelden ons bestolen, het was een groot onrecht"

STVV ontving KVM als voorlaatste in de rangschikking. De motivatie van de Truienaars lag niet noodzakelijk bij de goede zaak die het kon doen in het klassement of bij het verslaan van een ploeg uit de top 4. De Kanaries wilden vooral het onrecht van vorige week uitwissen.

We vroegen Billal Brahimi, misschien wel de meest technisch vaardige STVV'er, of er een revanchegevoel heerste. "Ja, toch wel. We hadden echt het gevoel dat we tegen Standard bestolen werden. Het was een klap. Het zette ons wel op scherp om vandaag geen kansen weg te geven en zo weinig mogelijk fouten te maken. Zo konden we het achter ons laten."

Ook trainer Felice Mazzu moest erkennen dat het er echt wel in had gehakt wat STVV vorig weekend op Sclessin meemaakte. "We hebben heel goed reageerd op het groot onrecht dat ons is aangedaan", stelt Mazzu vast. "Je kunt wel zeggen dat je dat moet verwerken, maar onrechtvaardigheid is iets heel moeilijk om mee te leven."

Mazzu kan moeilijk leven met incident van vorige week

Het was niet zo eenvoudig voor hem en voor zijn spelers om zomaar de knop om te draaien. "Om de hele week met deze onrechtvaardigheid te leven en zo deze match te moeten voorberreiden: dat is niet evident." Het was kwestie om dat te kunnen omzetten in positieve energie en grint om de strijd tegen KV Mechelen aan te gaan. Dat is zeker en vast gelukt.

Het beste bewijs is dat de Truienaars na ruim een minuut spelen al op voorsprong klommen, zij het met een gelukje. Mazzu heeft het dan toch aan zijn spelers kunnen overbrengen om die ontgoocheling van vorige week op die manier te vertalen. "Het is heel simpel: wij speelden op Standard de match die we moesten spelen. Je moet denken dat je daar gewoon een goed punt hebt gepakt."

Voor STVV eindigde het bij Standard op 2-2

Die opmerkelijke boodschap heeft hij dus bij zijn manschappen ingeprent. "Het is misschien bizar, maar voor ons is die match van vorige week geëindigd op 2-2. Dat is de manier waarop we het benaderd hebben. Dat we nu deze overwinning boeken, is een goede zaak op mentaal vlak."