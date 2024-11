Bijzonder strenge Besnik Hasi stelt KV Mechelen-spelers pertinente vraag: "Kunnen we niet of willen we niet?"

De uitschuiver van KV Mechelen in Sint-Truiden is hard aangekomen bij Besnik Hasi. Hij stoort zich eraan dat Malinwa nu met een 1 op 6 een ferme kans gemist heeft om zijn plek in de subtop te verstevigen.

Het is nochtans maar de eerste nederlaag in lange tijd. Hoe die tot stand gekomen is, zit Hasi dwars. De trainer van KVM ziet er een trend in. "Het is nu al twee wedstrijden op rij dat we slap beginnen en niet met de nodige intensiteit van start gaan. Als je zo een eerste minuut speelt, een hoekschop weggeeft en daar dan nog op zo'n manier reageert, weet je dat je niet in de wedstrijd zit", verwijst hij naar de owngoal van Ouattara.

"Het is niet de eerste keer dat we een paar individuele fouten maken", beseft de Albanees. "Er zijn spelers die owngoals en penalty's veroorzaken omdat ze niet geconcentreerd zijn. Het is een beetje te veel om er dan nog iets van te maken. Als je ziet dat we opnieuw zo slecht beginnen aan een eerste helft, dan moeten we wel gaan samen zitten om een paar dingen te bespreken."

KVM laat kansen liggen om goede zaak te doen

Volgens Besnik Hasi komt het op het volgende neer. "Elke keer wij een stap vooruit kunnen zetten, doen we het niet. Kunnen we het niet of willen we het niet? Dat is de vraag die ik ook aan mijn spelers ga stellen. We moeten bekijken wat de oorzaken zijn. Misschien zijn we te zeker van onszelf en denken we zomaar: het loopt wel."

Er is wel één potentieel probleem dat hij uitsluit. "Ik denk niet dat het een gebrek aan ambitie is. Vorig seizoen waren we zo kort bij Play-off 1 en hadden de spelers het ook schitterend gedaan in wedstrijden waarin ze onder druk stonden. Als je tegen STVV won, werd je tweede. We staan nog wel vierde, maar bij twee nederlagen op rij kun je een tuimeling naar beneden maken", waarschuwt Hasi.

Hasi wil dat KV Mechelen tandje bijsteekt

"We waren heel goed in vorm, maar over die twee slechte helften uit de voorbije twee matchen maak ik mij wel zorgen. We moeten allemaal, de spelers maar ook de staf en ikzelf, een tandje bijsteken."