KV Mechelen-speler weigert om te spelen, Hasi is absoluut niet te spreken: "Heel flauw van hem en zijn makelaar"

Besnik Hasi heeft weer iets opmerkelijks meegemaakt in zijn trainerscarrière. KV Mechelen speelde vrijdagavond uit bij Sint-Truiden. Hasi wou Rafik Belghali opnemen in zijn kern, maar die wilde of durfde niet te spelen.

Daar hoort wel enige context bij. Het is uitgerekend op Stayen dat Belghali vorig seizoen uitviel met een zware kruisbandblessure. In het seizoen voordien had de rechterwingback bij Lommel al een zware blessure opgelopen en ook bij KV kwam hij voor een zware revalidatie te staan. Die heeft de inmiddels 22-jarige speler met succes afgewerkt.

Vrijdag zou het voor hem dus de terugkeer worden naar de plek van het onheil, waar er nog altijd op een kunstgrasveld gespeeld wordt. "Na een paar keer te hebben getraind op het synthetisch veld zei Belghali gewoon: "Ik zie het niet zitten om te spelen. Ik krijg weer pijn in de knie en heb net die operatie aan de knie ondergaan"."

Besnik Hasi zwijgt niet

Besnik Hasi fronst daar toch de wenkbrauwen bij, want KV Mechelen had Belghali zeker goed kunnen gebruiken. "Ik moet mij daar toch vragen bij stellen. De club investeert al twee jaar in hem. Dan mag je ook iets teruggeven. Je kunt ook zeggen: als trainer zwijg je erover, maar dat doe ik niet." Dat heeft ook veel te maken met hoe het uiteindelijke besluit tot stand is gekomen.

"Hij en zijn makelaar hebben zelfs gebeld naar de directie om te melden dat hij het liefst niet zou spelen", meldt Hasi. "Dat gaat er bij mij sowieso niet in. Dat vind ik heel flauw van zijn makelaar en ook van hem. We moeten verder. Als een speler na twee dagen trainen op een synthetisch veld naar mij komt en zegt dat hij pijn heeft aan de knie, dan kan ik daar niets aan doen."

Hasi legt zich neer bij beslissing Belghali

De trainer van KV Mechelen legt zich met enige tegenzin neer bij de hele zaak. "Ik kan niemand pushen om te spelen. C'est la vie."