Het zal voor STVV nog altijd aanvoelen als het onrecht van Sclessin, die nederlaag van vorig weekend. Het Referee Department erkende dat de Truiense gelijkmaker onterecht was afgekeurd. STVV zal dat zelf willen rechtzetten, maar met het bezoek van KVM is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Bij Sint-Truiden kunnen ze zich er wel aan optrekken dat ze sinds de komst van Felice Mazzu een heel ander gelaat laten zien. Misschien was de kentering zelfs even voordien al ingezet, maar Mazzu heeft er weer een ploeg van gemaakt die kan winnen. De Limburgers komen wel van ver, wat betekent dat er nog altijd weinig ruimte is voor uitschuivers.

Zo eentje kwam er dan toch op Sclessin, ook al had de gelijkmaker van Bertaccini moeten tellen. Die nederlaag betekent dat STVV wel voorlaatste staat, weliswaar met evenveel punten als Kortrijk en Charleroi. Een puntje meer en de Kanaries staan boven de zone die teams verwijst naar Play-off 3. Het zou wel aangewezen zijn om die mentale tik van in Luik meteen door te spoelen.

Kans voor KV Mechelen om trend te breken

Dat is lang niet onmogelijk, want voor tegenstander KV Mechelen is de trip naar Sint-Truiden traditioneel een moeilijke verplaatsing. De laatste drie ontmoetingen op Stayen leverden telkens een thuiszege op. Als er een moment was waarop KV Mechelen daar nog eens punten kon sprokkelen, lijkt het wel nu te zijn. De ploeg van Hasi steekt in uitstekende vorm.

Aan die vorm moet niet ineens getwijfeld worden na het puntenverlies tegen Union. Het was een opsteker voor KV dat het inextremis nog een punt redde, maar die wedstrijd toonde wel aan dat het veel vlotter loopt als er zelf als eerste gescoord kan worden. Met een zege in Sint-Truiden kan KVM voorlopig naast Club op de tweede plek komen en dat zou trainer van de maand Hasi uiteraard erg plezieren.

KV Mechelen vertrouwt het kunstgras niet

Janssens, Yamamoto, Barnes en Ananou zijn er bij de thuisploeg niet bij. De bezoekers missen Antonio, Van den Eynden, Konaté, Ngoy en Storm en zullen ook Vanheusden niet opstellen om geen risico's te nemen op het kunstgras. Volg STVV - KV Mechelen vanavond LIVE om 20u45 op VOETBALKRANT.COM!