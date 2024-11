OH Leuven heeft sinds vrijdag geen coach meer, want het ontsloeg die dag T1 Oscar Garcia. Tegen een mogelijk herboren Union SG is het Hans Somers die de spelers de wei zal insturen.

Hans Somers was al eens T2 bij OH Leuven onder Marc Brys en nam nadien de honneurs waar bij KMSK Deinze in de Challenger Pro League, nu wordt hij T1 ad-interim bij de Leuvenaars.

Tussenpaus Somers

Heeft hij de ambities om dat te doen zoals Nicky Hayen bij Club Brugge en David Hubert bij RSC Anderlecht onlangs deden? Met doorstroming naar een definitieve job op het hoogste niveau?

"Ik snap dat jullie dat vragen. Maar: nee. Ik ga dat niet doen. Ik ben hier binnengekomen als Academy Manager en het is de bedoeling dat ik die taak zo snel mogelijk weer oppak", is hij heel duidelijk in Het Nieuwsblad.

Strijden op drie fronten

Maar tegen Union SG wil hij wel knallen, zoveel is duidelijk. En de Brusselaars? Die lijken na de zege tegen leider KRC Genk misschien ook wel vertrokken. De doelpuntenmachine wordt eindelijk aangezwengeld.

Coach Pocognoli wil graag de komende maanden knallen in de Europa League, de Beker van België en ook azen op een stekje in de top-6 van de Jupiler Pro League. Een zege in Leuven kan al meteen een geweldige boost opleveren.