LIVE: Union wil top-6 bestormen, Antwerp voeling met de top niet verliezen

Op zondag staan er liefst vijf duels op het programma in de Jupiler Pro League. De topper is misschien wel het duel tussen Union SG en Antwerp. Beide ploegen kunnen wel wat punten gebruiken.

Royal Antwerp FC wil in het spoor van Club Brugge blijven en ook de kloof met leider KRC Genk niet te zwaar laten oplopen. Dan is puntenverlies uit den boze, al is een verplaatsing naar Union SG nooit makkelijk.

Een opvallend sterk punt van Antwerp is de solide verdediging, met slechts twaalf tegendoelpunten in de competitie: "We houden de bal zo lang mogelijk en proberen de tegenstander ver van ons doel te houden."

⏰ zondag 01/12 - 18:30

"Daarnaast zijn onze verdedigers sterk in de box. Wat mij het meeste plezier doet, is dat deze ploeg voor elkaar wil knokken", aldus De Roeck daarover in Het Laatste Nieuws.

Puzzelen achteraan?

Toch moest hij de voorbije weken en maanden ook veel spelers missen. Ook tegen Union zal hij het nog moeten doen zonder een aantal sterkhouders en dus wordt het achteraan mogelijk opnieuw puzzelen.

In het Dudenpark hopen ook de Brusselaars op drie punten. Na de knappe zege in de Europa League tegen Twente hebben ze bij Union SG mogelijk een mentale opkikker gekregen. Bij een overwinning zouden ze de poort richting top-6 en play-off 1 kunnen openbeuken.