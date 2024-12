LIVE: Wie scoort die wint! Dit lijkt het scenario voor de wedstrijd van Beerschot tegen Standard

Zaterdagmiddag staat de clash tussen Beerschot en Standard op het programma in de Jupiler Pro League. De thuisploeg heeft één groot voordeel om de volle buit te pakken tegen de Luikenaars.

Het geheime wapen van Beerschot

Beerschot kent een moeilijk seizoen in de Jupiler Pro League. Ondanks dat ze het de topploegen de laatste weken moeilijk maken, staan ze troosteloos laatste in de competitie. Na verloren derby op Antwerp hebben ze zichzelf wel wat herpakt, maar voorlopig nog te weinig om uit de degradatiezone te komen.

De smaakmaker van de laatste weken voor Beerschot is Marwan Al-Sahafi. Met zijn snelheid en goalgerichtheid heeft hij het menig verdediger de laatste weken moeilijk gemaakt. Vraag dit maar aan de verdedigers van Club Brugge en Anderlecht. De moment wanneer hij ruimte krijgt dan is hij levensgevaarlijk.

Een Standard boven de verwachtingen

Weinig werd er verwacht van Standard dit seizoen. Sterkhouders vertrokken en versterkingen bleven uit. Toch is Ivan Leko erin geslaagd om een ploeg neer te zetten die dikwijls moeilijk te bekampen is. Leko kan alvast wel terug rekenen op Laurent Henkinet. De ervaren doelman kan wat rust brengen in de jonge ploeg.

Standard is een ploeg die heel compact speelt en daar ligt hun kracht om mogelijk Beerschot te verslaan. Beide ploegen zijn geen veel scoorders en hier kan wel eens de sleutel van de wedstrijd liggen. Wie als eerste scoort, maakt wel eens de beste kans om de drie punten vast te houden.