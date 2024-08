LIVE: onvrede bij Hasi neemt ook na stunt bij Antwerp toe, KVM zoekt bevestiging tegen troepen van De Mil

De stunt op het veld van Antwerp heeft niet alle zorgen bij KVM weggewerkt. Vooral die van Besnik Hasi niet: hij wil meer fitte spelers.

Ook met het einde van de transferperiode in zicht is het bij KV Mechelen nog uitkijken naar nieuw vers bloed. Een extra verdediger zou geen overbodige luxe zijn, maar vooral een nieuwe spits - liefst eentje die kan fungeren als targetman - staat hoog op het lijstje. Ook na de komst van Benito Raman - voorlopig komt een basisplaats voor hem nog te vroeg - blijft de verwachting dat daar iemand bijkomt.

Dat duidt meteen het grootste probleem van Hasi aan: een gebrek aan fitte spelers en al helemaal aan fitte aanvallers. Dat is geen zorg die uit de lucht komt vallen. Achteraan haalde KV met Vanheusden en Van Cleemput spelers met een blessuregevoelig verleden. Vooraan is er gewoon weinig overschot, met enkel Lauberbach en back-up Ngoy als spitsen in de kern, al is die laatste er eigenlijk zelfs geen.

Hasi moet oplossing bedenken

Geen van die twee is inzetbaar tegen Charleroi. Kortom: Hasi zal weer iets apart uit zijn hoed moeten toveren. "Ik hou mij niet bezig met de transfers van deze club", was één van zijn opvallende uitspraken op zijn persbabbel. Hij kan zich wel optrekken aan het feit dat het aanvalsspel van zijn ploeg de laatste twee matchen wel beterschap vertoont. Dat heeft dan te maken met het middenveld en de tweede linie.

Die haalt stilaan het niveau dat je bij KV Mechelen mag verwachten. Dat zal ook nodig zijn tegen een Sporting Charleroi dat zijn start niet heeft gemist. Rik De Mil zag zijn ploeg nog maar twee tegentreffers incasseren. Dan moet je zelf geen doelpuntenmachine zijn om punten te pakken, al pikt Daan Heymans wel op de gepaste momenten zijn doelpuntje mee. Dat heeft geleid tot 9 op 15.

KV Mechelen wil inlopen op Charleroi

Mechelen doet het met 5 op 15. Kan het de kloof met de Carolo's reduceren of gebeurt het omgekeerde? Ontdek het vanaf 16u LIVE op VOETBALKRANT.COM.