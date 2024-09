LIVE: KV Mechelen en Cercle Brugge zoeken defensieve stabiliteit en kunnen zich geen misstap permitteren

KV Mechelen en Cercle Brugge staan voor een niet te onderschatten afspraak. Een misstap is eigenlijk voor beide teams uit den boze.

Defensieve stabiliteit vinden, dat is de uitdaging voor beide ploegen. In het tweede deel van vorig seizoen was dat de grote sterkte van Malinwa. Na de vele wijzigingen achteraan tijdens de transferperiode, is het nu nog zoeken naar de juiste combinaties van spelers. Trainer Besnik Hasi wil in elk geval geen domme fouten meer zien, zoals de onnodige uitsluiting van Van Cleemput vorige week.

In de vorige thuiswedstrijden tegen Anderlecht en Charleroi slikte KVM vijf tegentreffers, maar op de Bosuil hield het wel de nul. De Mechelaars hebben dus bewezen dat ze het kunnen. Het is nu tijd om dat met een grotere regelmaat te tonen. Op het veld van Gent had er mits een betere start ook veel meer ingezeten dan een 2-0-nederlaag.

Uithaal van Muslic bij Cercle

Bij Cercle Brugge staan ze na een boerenjaar en Europese kwalificatie al helemaal met de voeten op de grond. De stevige uithaal van Miron Muslic na het verlies tegen Genk zal wel zijn aangekomen. De coach beweerde dat enkel Ravych verdedigde. Hij slaagde er in om namen te noemen zonder namen te noemen, want alle andere verdedigers wisten zo dat ze onvoldoende gepresteerd hadden.

Cercle heeft nog altijd maar één keer kunnen winnen dit seizoen. Enkel Beerschot doet slechter. Het is dus uitkijken naar een reactie van Cercle Achter de Kazerne. Ook de thuisploeg staat met 8 punten voorlopig bij de laatste vier. De ploeg die een nieuwe misstap begaat, weet dat het de eerstvolgende weken tot een strijd onderaan veroordeeld is.

Lappenmand goed gevuld bij KV Mechelen

KV Mechelen mist de geblesseerden Antonio, Vanheusden, Walsh, Konaté en Ngoy en de geschorste Van Cleemput. Cercle Brugge moet het stellen zonder Minda, Utkus en Bayo. Volg KV Mechelen - Cercle Brugge vanaf 16u LIVE bij VOETBALKRANT.COM!