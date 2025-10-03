Datum: 03/10/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10

KAA Gent speelt vrijdagavond alweer tegen Sporting Charleroi op speeldag 10 van de Jupiler Pro League. En dat zou wel eens een pittig duel kunnen worden. Beide teams kunnen een prima zaak doen in de stand.

Tijd   8' 33" 
Aernout Van Lindt vanuit .
 De bezoekers nemen het heft meteen in handen, maar in de finale fase van de waarheid is het vooralsnog niets.
 KAA Gent - Charleroi: 0-0
 De bal rolt in Gent. Meteen een schot richting Roef, maar die heeft daar weinig problemen mee!
20:43
 Welkom vanuit de Planet Group Arena. De bezoekers zetten de boel in lichterlaaie en dat geeft een venijnige zwarte rook voor de thuistribunes!

Vooraf
KAA Gent kan (even) tweede worden als het wint van Charleroi. Na de 2-4 op Cercle Brugge heeft Ivan Leko geen reden tot wisselen, bij Charleroi kiest Rik De Mil voor de opnieuw fitte Yacine Titraoui. Hij verwijst Boukamir naar de bank.

KAA Gent KAA Gent
  Speler
33 Roef Davy  
44 Van Der Heyden Siebe  
3 Paskotsi Maksim  
29 Duverne Jean-Kevin  
8 Skoras Michal  
37 Kadri Abdelkahar  
17 Delorge Mathias  
18 Samoise Matisse  
15 Ito Atsuki  
6 Gandelman Omri  
7 Kanga Wilfried  
  Bank
11 Sonko Momodou  
14 Vanzeir Dante  
19 Surdez Franck  
20 Araujo Tiago  
22 Lopes Leonardo Da Silva  
25 Essaouabi Hatim  
27 De Vlieger Tibe  
30 Peersman Kjell  
45 Goore Hyllarion  

Charleroi Charleroi
  Speler
55 Delavallee Martin  
24 Nzita Mardochee  
95 Keita Cheick  
4 Ousou Aiham  
3 Van Den Kerkhof Kevin  
5 Camara Etienne  
22 Titraoui Yacine  
17 Bernier Antoine  
8 Romsaas Jakob Napoleon  
14 Pflücke Patrick  
21 Scheidler Aurélien  
  Bank
9 Szymczak Filip  
23 Gaudin Jules  
25 Colassin Antoine  
27 Blum Lewin  
28 Asante Raymond  
30 Kone Mohamed  
32 Boukamir Mehdi  
43 Benaets Quentin  
56 Boukamir Amine  

Vooraf

Foto: © photonews

KAA Gent speelt vrijdagavond alweer tegen Sporting Charleroi op speeldag 10 van de Jupiler Pro League. En dat zou wel eens een pittig duel kunnen worden. Beide teams kunnen een prima zaak doen in de stand.

KAA Gent staat momenteel op een gedeelde vijfde plaats met 14 op 27, terwijl Charleroi achtste staat met twee punten minder. Voor beide ploegen staat er dan ook wel wat op het spel op vrijdagavond in de Planet Group Arena.

KAA Gent met fitte kern tegen Charleroi

Ivan Leko kan stilaan rekenen op een fitte kern bij de Buffalo's. Enkel Max Dean ligt nog in de lappenmand, verder was het een vrij normale trainingsweek voor Gent.

"Leonardo Lopes deed een of twee trainingen, dus we gaan moeten zien of hij erbij zal zijn. We moeten dat nog beslissen", aldus Ivan Leko op zijn persconferentie dat je kan zien op de webstek van de Buffalo's.

Rik De Mil op zijn hoede voor KAA Gent

Bij Charleroi zijn Massamba Sow en Parfait Guiagon nog steeds afwezig vanwege blessures, terwijl Yassine Khalifi op het WK U20 actief is. Yacine Titraoui zou kunnen terugkeren. "Hij heeft wat getraind, maar we zullen zijn reactie moeten afwachten. Het zal erg nipt zijn, we willen geen risico's nemen."

Rik De Mil is op zijn hoede voor het duel met Gent: "Voor mij zal Gent vechten om aan het einde van het seizoen in de top-3 te eindigen. De Gentenaars hebben een heel goed team, met een coach die ze een eigen stijl heeft gegeven. Dit team zet veel druk en heeft ook een mooie tegenpressing."

