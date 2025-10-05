Datum: 05/10/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10

LIVE: Heynen hangt de bordjes plots gelijk tegen Dender!

Racing Genk ontvangt zondagavond Dender in de Cegeka Arena. Coach Thorsten Fink kiest voor Erabi in de plaats van Oh, wat toch verrassend is. Verder mogen Medina, Adedeji-Sternberg en Karetsas starten. Nkuba vervangt de geblesseerde El Ouahdi.

Tijd   Rust 
Scheidsrechter 		Rust


45+3
 Steuckers knalt nog op de lat!
45

Goal 		Doelpunt van Bryan Heynen
Uit het niets is daar de gelijkmaker! Heynen werkt een corner tegen de netten.
44
 Onwaarschijnlijk dat Dender nog geen dubbele voorsprong beet heeft! Van Crombrugge houdt Genk voor de derde en de vierde keer recht in één actie.
43
  Gele kaart voor Bruny Nsimba
Van Crombrugge smeert Nsimba een kaart aan. De aanvaller van Dender loopt wat in de weg, waarna de Genk-keeper het contact opzoekt en gaat liggen.
39
 Mbamba net niet!
Voor de tweede keer houdt Van Crombrugge Genk recht! Mbamba knalt van dichtbij op de Genkse doelman. De thuisploeg mag heel blij zijn dat het nog niet 0-2 staat.
37
 Cools kopt maar net over doel na een vrije trap, al leek het wel offside te zijn.
33
 Karetsas met een gekraakt schot van buiten het strafschopgebied. Dietsch kan de bal makkelijk pakken.
32
 Dender heeft weinig tot geen problemen met dit Genk. De Limburgers krijgen geen kans bij elkaar gevoetbald tegen de laatste in de stand.
25
 Het thuispubliek laat zijn ontevredenheid merken. De druk is enorm bij de Limburgers.
25
KRC Genk - FCV Dender EH
23
 Genk ontsnapt!
Daar was bijna de dubbele voorsprong! Nsimba kopt, na wat geharrewar vlak voor doel, op Van Crombrugge. Genk mag blij zijn dat het hier niet 0-2 staat.
20
 Steuckers neemt een vrije trap vanop een interessante plaats, maar kan geen ploegmaat bereiken.
19
 Dender met twee schoten tussen de palen. Genk heeft er nog geen, maar wel 60% balbezit.
15
 Bij Genk lijkt er weinig veranderd te zijn. Opnieuw veel balbezit waar niets mee gedaan wordt.
13
  Gele kaart voor Benjamin Fredrick
10

Goal 		Doelpunt van Bruny Nsimba
Wat een raket! Nsimba neemt een afvallende bal geweldig op de slof en jaagt het leer op die manier in de bovenhoek! Genk meteen in de problemen.
4
 Hoog druk van Genk levert meteen de bal op voor de Limburgers. De thuisfans zien het graag gebeuren.
1
 Genk en Dender zijn eraan begonnen!
1
 KRC Genk - FCV Dender EH: 0-0
KRC Genk (KRC Genk - FCV Dender EH)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Ken Nkuba - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Yaimar Medina - Bryan Heynen - Konstantinos Karetsas - Patrik Hrosovský - Jarne Steuckers - Jusef Erabi - Noah Adedeji-Sternberg
Bank: Hyun-Gyu Oh - Junya Ito - Yira Collins Sor - Joris Kayembe - Nikolas Sattlberger - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo

FCV Dender EH (KRC Genk - FCV Dender EH)
FCV Dender EH: Guillaume Dietsch - Benjamin Fredrick - Luc Marijnissen - Kobe Cools - Luc De Fougerolles - Fabio Ferraro - Roman Kvet - Malcolm Viltard - Noah Mbamba - Mohamed Berte - Bruny Nsimba
Bank: Junior Marsoni Sambu Mansoni - Louis Fortin - Bryan Goncalves - David Toshevski - Ragnar Oratmangoen - Nathan Rodes - Jordan Attah Kadiri - David Hrnčár - Nail Moutha-Sebtaoui - Marsoni Sambu

KRC Genk KRC Genk
  Speler
1 Van Crombrugge Hendrik  
27 Nkuba Ken  
6 Smets Matte  
3 Sadick Aliu Mujaid  
19 Medina Yaimar  
8 Heynen Bryan  
20 Karetsas Konstantinos  
17 Hrosovský Patrik  
7 Steuckers Jarne  
99 Erabi Jusef  
32 Adedeji-Sternberg Noah  
  Bank
9 Oh Hyun-Gyu  
10 Ito Junya  
14 Sor Yira Collins  
18 Kayembe Joris  
24 Sattlberger Nikolas  
28 Kiaba Brughmans Lucca  
29 Mirisola Robin  
34 Palacios Adrian  
44 Ndenge Kongolo Josue  

FCV Dender EH FCV Dender EH
  Speler
30 Dietsch Guillaume  
22 Fredrick Benjamin    
5 Marijnissen Luc  
21 Cools Kobe  
44 De Fougerolles Luc  
88 Ferraro Fabio  
16 Kvet Roman  
24 Viltard Malcolm  
17 Mbamba Noah  
90 Berte Mohamed  
77 Nsimba Bruny   
  Bank
Marsoni Sambu Mansoni Junior  
1 Fortin Louis  
7 Goncalves Bryan  
9 Toshevski David  
11 Oratmangoen Ragnar  
18 Rodes Nathan  
19 Attah Kadiri Jordan  
20 Hrnčár David  
67 Moutha-Sebtaoui Nail  
70 Sambu Marsoni  
