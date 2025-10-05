0-1
10' Bruny Nsimba
Bryan Heynen 45'
1-1
|Datum:
|05/10/2025 16:00
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 10
LIVE: Heynen hangt de bordjes plots gelijk tegen Dender!
Racing Genk ontvangt zondagavond Dender in de Cegeka Arena. Coach Thorsten Fink kiest voor Erabi in de plaats van Oh, wat toch verrassend is. Verder mogen Medina, Adedeji-Sternberg en Karetsas starten. Nkuba vervangt de geblesseerde El Ouahdi.
Rust
Rust
45+3
Steuckers knalt nog op de lat!
45
Doelpunt van Bryan Heynen
Uit het niets is daar de gelijkmaker! Heynen werkt een corner tegen de netten.
44
Onwaarschijnlijk dat Dender nog geen dubbele voorsprong beet heeft! Van Crombrugge houdt Genk voor de derde en de vierde keer recht in één actie.
43
Gele kaart voor Bruny Nsimba
Van Crombrugge smeert Nsimba een kaart aan. De aanvaller van Dender loopt wat in de weg, waarna de Genk-keeper het contact opzoekt en gaat liggen.
39
Mbamba net niet!
Voor de tweede keer houdt Van Crombrugge Genk recht! Mbamba knalt van dichtbij op de Genkse doelman. De thuisploeg mag heel blij zijn dat het nog niet 0-2 staat.
37
Cools kopt maar net over doel na een vrije trap, al leek het wel offside te zijn.
33
Karetsas met een gekraakt schot van buiten het strafschopgebied. Dietsch kan de bal makkelijk pakken.
32
Dender heeft weinig tot geen problemen met dit Genk. De Limburgers krijgen geen kans bij elkaar gevoetbald tegen de laatste in de stand.
25
Het thuispubliek laat zijn ontevredenheid merken. De druk is enorm bij de Limburgers.
25
23
Genk ontsnapt!
Daar was bijna de dubbele voorsprong! Nsimba kopt, na wat geharrewar vlak voor doel, op Van Crombrugge. Genk mag blij zijn dat het hier niet 0-2 staat.
20
Steuckers neemt een vrije trap vanop een interessante plaats, maar kan geen ploegmaat bereiken.
19
Dender met twee schoten tussen de palen. Genk heeft er nog geen, maar wel 60% balbezit.
15
Bij Genk lijkt er weinig veranderd te zijn. Opnieuw veel balbezit waar niets mee gedaan wordt.
13
Gele kaart voor Benjamin Fredrick
10
Doelpunt van Bruny Nsimba
Wat een raket! Nsimba neemt een afvallende bal geweldig op de slof en jaagt het leer op die manier in de bovenhoek! Genk meteen in de problemen.
4
Hoog druk van Genk levert meteen de bal op voor de Limburgers. De thuisfans zien het graag gebeuren.
1
Genk en Dender zijn eraan begonnen!
1
KRC Genk - FCV Dender EH: 0-0
Bank: Hyun-Gyu Oh - Junya Ito - Yira Collins Sor - Joris Kayembe - Nikolas Sattlberger - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo
Bank: Junior Marsoni Sambu Mansoni - Louis Fortin - Bryan Goncalves - David Toshevski - Ragnar Oratmangoen - Nathan Rodes - Jordan Attah Kadiri - David Hrnčár - Nail Moutha-Sebtaoui - Marsoni Sambu
KRC Genk
|Speler
|1
|Van Crombrugge Hendrik
|27
|Nkuba Ken
|6
|Smets Matte
|3
|Sadick Aliu Mujaid
|19
|Medina Yaimar
|8
|Heynen Bryan ⚽
|20
|Karetsas Konstantinos
|17
|Hrosovský Patrik
|7
|Steuckers Jarne
|99
|Erabi Jusef
|32
|Adedeji-Sternberg Noah
|Bank
|9
|Oh Hyun-Gyu
|10
|Ito Junya
|14
|Sor Yira Collins
|18
|Kayembe Joris
|24
|Sattlberger Nikolas
|28
|Kiaba Brughmans Lucca
|29
|Mirisola Robin
|34
|Palacios Adrian
|44
|Ndenge Kongolo Josue
FCV Dender EH
|Speler
|30
|Dietsch Guillaume
|22
|Fredrick Benjamin
|5
|Marijnissen Luc
|21
|Cools Kobe
|44
|De Fougerolles Luc
|88
|Ferraro Fabio
|16
|Kvet Roman
|24
|Viltard Malcolm
|17
|Mbamba Noah
|90
|Berte Mohamed
|77
|Nsimba Bruny ⚽
|Bank
|Marsoni Sambu Mansoni Junior
|1
|Fortin Louis
|7
|Goncalves Bryan
|9
|Toshevski David
|11
|Oratmangoen Ragnar
|18
|Rodes Nathan
|19
|Attah Kadiri Jordan
|20
|Hrnčár David
|67
|Moutha-Sebtaoui Nail
|70
|Sambu Marsoni