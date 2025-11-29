LIVE: Zulte Waregem vanop de stip op voorsprong tegen Cercle Brugge!

Zulte Waregem en Cercle Brugge spelen op zaterdagavond tegen elkaar een alweer belangrijk duel voor beide ploegen. Essevee wil er meteen staan en zo de druk houden op de ploegen boven hen in het klassement.

Zulte Waregem eindigde de heenronde op een zevende plaats. Vooraf was dat onverhoopt, want het grote doel was een veilig seizoen. Om die doelstelling te behalen zouden drie punten tegen Cercle Brugge zeker van pas komen.

Coach Sven Vandenbroeck was tevreden met het 0-0 gelijkspel tegen Standard, gezien het feit dat zijn team meer dan een uur met een man minder moest spelen. Nnadi is er door een schorsing wel niet bij tegen Cercle Brugge.

"Lofolomo zal die plek gewoon innemen. Nnadi is wel een belangrijke pion voor ons team, maar ik ben wel blij dat de schorsing maar voor één speeldag is", aldus de coach tegen Essevee TV.

Zulte Waregem en Cercle Brugge willen voetballen

Lucas Willen is nog tot de winterstop buiten strijd, alle andere ploegen zijn selecteerbaar voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge. De coach verwacht een open wedstrijd.

"Voor de supporters kan het een spektakelstuk worden. Ik kijk positief terug naar de heenronde. We begonnen twijfelachtig, maar we hebben de knop kunnen omdraaien en ook het resultaat is beginnen volgen."