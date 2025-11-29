Datum: 29/11/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16

LIVE: Zulte Waregem vanop de stip op voorsprong tegen Cercle Brugge!

Zulte Waregem en Cercle Brugge spelen op zaterdagavond tegen elkaar een alweer belangrijk duel voor beide ploegen. Essevee wil er meteen staan en zo de druk houden op de ploegen boven hen in het klassement. Volg het bij ons LIVE en op de voet!

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   36' 47" 
Aernout Van Lindt
Discussieer live mee! Lees 2 reacties...
36
 Cercle Brugge is erdoorheen, maar wordt afgefloten voor een charge op Tanghe. Gele kaart bovendien! Cinel is het er niet mee eens, en krijgt ook geel.
33
 Thomas Claes mistrapt zich compleet en komt zo op Ngoura terecht. Gele kaart!
32
 Volgende kans voor Cercle, maar het schot wordt half afgeblokt en zo weg kans!
29
 En nu een knal van Nazinho. Ondertussen appèl voor een elfmeter bij Cercle Brugge in het duel.
28
 Aan de ene kant meteen Erenbjerg voorlangs, aan de overkant een knal van Magnée! Gabriël bokst in corner!
26

Goal 		Doelpunt van Anton Tanghe (Penalty)
26
 Delanghe de verkeerde kant uit. 1-0 voor Essevee!
25
 De VAR komt niet tussen. De strafschop blijft staan. Aké eiste de bal op, maar geeft dan toch aan Tanghe.
23
 Goede actie van Zulte Waregem. Nyssen kan aanleggen, maar wordt neergehaald door Nazinho. Ledda aarzelt niet en legt de bal op de stip!
20
 De match is na het aangename begin ook wat stilgevallen. Ook Zulte Waregem komt er af en toe uit, maar tot grote kansen heeft dat nog niet kunnen leiden.
17
 Een minuut applaus voor Vic Lammertijn, een net 15 geworden jongen en supporter van Zulte Waregem. Om even stil van te worden.
14
 De gladheid zorgt ook voor doorstuiterende ballen, waardoor het toch vooral over de grond zal moeten gebeuren - zo lijkt het in deze openingsfase toch alvast.
11
 Nog een keertje Ngoura, maar voorlangs deze keer. Geen onaardig matchbegin!
8
 Ngoura richting Gabriël. De doelman is eerst op de bal, Ngoura gaat nog stevig door. Ook hij komt weg zonder kaart. Ledda vergeet kaarten te trekken. Alle andere verwijzingen met De Zaak Alzheimer berusten op toeval.
6
 Neen, het blijft gewoon bij een fout. Het blijft ondertussen miezeren in Waregem.
5
 Diakité zet zich af in het gezicht van een speler van Zulte Waregem. Gaat de VAR tussenkomen?
3
 Meteen een goede kans voor Cercle Brugge. De kopbal van Ngoura, Gabriël ligt goed in zijn korte hoek. Daarna gevlagd voor buitenspel.
1
 De bal rolt in Waregem!
1
 Zulte Waregem - Cercle Brugge: 0-0

Vooraf
Zulte Waregem neemt het in eigen huis op tegen Cercle Brugge. Bij de thuisploeg geen grote verrassingen: Lofolomo neemt de plek in van de geschorste Nnadi. Bij de bezoekers vervangt Diakité dan weer Ouattara.

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 7.3  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Cappelle Yannick 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Lemoine Laurent 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
Meer statistieken
Tanghe Anton 7.1  
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Nyssen Benoit 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 7/15 (46.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Claes Thomas 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
Meer statistieken
Lofolomo Enrique 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ake Marley 6.6  
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Opoku Joseph 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ementa Anosike 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 3/8 (37.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Bostyn Louis  
Kiilerich Jakob  
Mituljikic Nikola  
Vossen Jelle  
Gavriel Stavros  
Soglo Emran  
Hedl Tobias  
Ujka Serxho  
De Jaegere Benoit  
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Delanghe Maxime 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Nazinho Flavio 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Utkus Edgaras 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Ravych Christiaan 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Diakite Ibrahim 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Diop Edan 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
Meer statistieken
Agyekum Lawrence 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Magnée Gary 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ngoura Steve 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Diakite Oumar 6.3  
Meer statistieken
Bank
Warleson  
Kakou Emmanuel  
Erick  
Minda Alan  
Adewumi Oluwaseun  
Gerkens Pieter  
Diaby Ibrahima  
Jurado Heriberto  
De Wilde Nils  

Vooraf

Deze pagina is niet zichtbaar voor de gewone bezoeker!

https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2025-11-29/live-zulte-waregem-wil-spektakel-aanbieden-aan-de-fans-tegen-cercle-brugge?1160667
LIVE: Zulte Waregem wil spektakel aanbieden aan de fans tegen Cercle Brugge
LIVE: Zulte Waregem wil spektakel aanbieden aan de fans tegen Cercle Brugge
Foto: © photonews

Zulte Waregem en Cercle Brugge spelen op zaterdagavond tegen elkaar een alweer belangrijk duel voor beide ploegen. Essevee wil er meteen staan en zo de druk houden op de ploegen boven hen in het klassement.

Zulte Waregem eindigde de heenronde op een zevende plaats. Vooraf was dat onverhoopt, want het grote doel was een veilig seizoen. Om die doelstelling te behalen zouden drie punten tegen Cercle Brugge zeker van pas komen.

Coach Sven Vandenbroeck was tevreden met het 0-0 gelijkspel tegen Standard, gezien het feit dat zijn team meer dan een uur met een man minder moest spelen. Nnadi is er door een schorsing wel niet bij tegen Cercle Brugge.

"Lofolomo zal die plek gewoon innemen. Nnadi is wel een belangrijke pion voor ons team, maar ik ben wel blij dat de schorsing maar voor één speeldag is", aldus de coach tegen Essevee TV

Zulte Waregem en Cercle Brugge willen voetballen

Lucas Willen is nog tot de winterstop buiten strijd, alle andere ploegen zijn selecteerbaar voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge. De coach verwacht een open wedstrijd.

"Voor de supporters kan het een spektakelstuk worden. Ik kijk positief terug naar de heenronde. We begonnen twijfelachtig, maar we hebben de knop kunnen omdraaien en ook het resultaat is beginnen volgen."

Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach

Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach

28/11 15

De confrontatie tussen Zulte Waregem en Cercle Brugge zaterdag voelt aan als een cruciaal moment voor Onur Cinel. Terwijl Essevee na zijn promotie uit 1B een indrukwekkend ...

Zware kritiek voor bestuur van Cercle Brugge: "Ik vind dat een gebrek aan respect"

Zware kritiek voor bestuur van Cercle Brugge: "Ik vind dat een gebrek aan respect"

13:15

De situatie bij Cercle Brugge blijft zorgwekkend. Met slechts twaalf punten uit vijftien wedstrijden staat groen-zwart voorlaatste, en volgens analist Vital Borkelmans is v...

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 20:45 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved