Datum: 29/11/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16
LIVE: Zulte Waregem wil spektakel aanbieden aan de fans tegen Cercle Brugge
Foto: © photonews

Zulte Waregem en Cercle Brugge spelen op zaterdagavond tegen elkaar een alweer belangrijk duel voor beide ploegen. Essevee wil er meteen staan en zo de druk houden op de ploegen boven hen in het klassement.

Zulte Waregem eindigde de heenronde op een zevende plaats. Vooraf was dat onverhoopt, want het grote doel was een veilig seizoen. Om die doelstelling te behalen zouden drie punten tegen Cercle Brugge zeker van pas komen.

Coach Sven Vandenbroeck was tevreden met het 0-0 gelijkspel tegen Standard, gezien het feit dat zijn team meer dan een uur met een man minder moest spelen. Nnadi is er door een schorsing wel niet bij tegen Cercle Brugge.

"Lofolomo zal die plek gewoon innemen. Nnadi is wel een belangrijke pion voor ons team, maar ik ben wel blij dat de schorsing maar voor één speeldag is", aldus de coach tegen Essevee TV

Zulte Waregem en Cercle Brugge willen voetballen

Lucas Willen is nog tot de winterstop buiten strijd, alle andere ploegen zijn selecteerbaar voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge. De coach verwacht een open wedstrijd.

"Voor de supporters kan het een spektakelstuk worden. Ik kijk positief terug naar de heenronde. We begonnen twijfelachtig, maar we hebben de knop kunnen omdraaien en ook het resultaat is beginnen volgen."

Prono Zulte Waregem - Cercle Brugge

Zulte Waregem wint
Gelijk
Zulte Waregem Zulte Waregem wint Gelijk Cercle Brugge Cercle Brugge wint
70.38% 21.95% 7.67%
Populairste
2-1
(99x)		 2-0
(39x)		 1-1
(38x)

Vergelijking Zulte Waregem - Cercle Brugge

Positie

9
15

Punten

20
12

Gewonnen

5
2

Verloren

5
7

Gescoorde doelpunten

21
18

Doelpunten tegen

21
23

Gele kaarten

24
28

Rode kaarten

2
1

Onderlinge duels gewonnen

18
9
18
26/10 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
31/10 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 5-6P Zulte Waregem Zulte Waregem
23/04 18:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/08 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
23/01 21:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
11/09 18:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/07 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/12 16:15 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
08/11 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/12 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/10 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 6-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
03/07 19:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
27/04 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 6-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/04 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
02/02 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
18/08 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/02 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
25/10 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
15/02 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
15/01 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/12 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
19/10 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
02/02 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
06/10 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
25/02 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
29/10 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
11/12 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/08 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
16/04 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
02/04 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/01 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
13/12 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
15/08 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
15/07 19:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/04 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
07/11 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
25/01 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
11/08 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/02 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
09/09 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
08/09 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/02 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/02 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
29/08 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/08 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 Zulte Waregem Zulte Waregem
