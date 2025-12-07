Volg OH Leuven - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
-
Datum: 07/12/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17
LIVE: "Het zal tegen de klok zijn": het gepuzzel voor Vandenbroeck gaat verder tegen OH Leuven
Foto: © photonews

OH Leuven en Zulte Waregem sluiten het voetbalweekend tegen elkaar af. Beide teams kunnen met een overwinning een prima zaak doen in het klassement. Het kan alweer een bewogen weekend worden, dat sowieso.

OH Leuven is onder nieuwe coach Felice Mazzu toch wel wat aan een revival bezig. En dus willen ze ook tegen promovendus Zulte Waregem graag op dat elan doorgaan. Beide teams liggen wel uit de Beker van België.

Druk op de ketel voor OH Leuven en Zulte Waregem

Club Brugge en Union hadden het niet onder de markt, maar de kleine details deden de wedstrijden kantelen. En nu dus vol aan de bak tegen elkaar. Essevee heeft 21 punten, OH Leuven 15 eenheden. De thuisploeg kan in de top-12 springen, de bezoekers in de top-6 als de andere matchen meevallen.

Voor Zulte Waregem en coach Sven Vandenbroeck wordt het mogelijk wel opnieuw heel hard puzzelen. "We hadden al blessures voor het bekertreffen", was de T1 van Zulte Waregem zeer duidelijk voor de camera van Essevee TV.

Belangrijk duel voor beide ploegen

"En ook na de wedstrijd zijn er wat jongens bijgekomen. We hopen de jongens die woensdag met kleine hinder niet aan de match konden beginnen te recupereren zijn en dat we ook de andere twee spelers wedstrijdfit kunnen krijgen."

"Het zal tegen de klok zijn. We komen allebei met een goed gevoel uit de Beker, maar het zijn belangrijke weken voor de jaarwisseling", beseft hij dat er voor beide ploegen toch wel wat druk op de ketel zal zitten. Volg het duel in Leuven vanavond LIVE op Voetbalkrant vanaf 19.15 uur.

Prono OH Leuven - Zulte Waregem

OH Leuven wint
Gelijk
Zulte Waregem wint
42.27% 34.36% 23.37%
Populairste
2-1
(67x)		 1-1
(66x)		 1-2
(45x)

Vergelijking OH Leuven - Zulte Waregem

Positie

14
9

Punten

15
21

Gewonnen

4
5

Verloren

9
5

Gescoorde doelpunten

17
22

Doelpunten tegen

26
22

Gele kaarten

47
25

Rode kaarten

1
2

Onderlinge duels gewonnen

8
6
7
13/09 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
04/12 20:00 OH Leuven OH Leuven 5-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/03 18:15 OH Leuven OH Leuven 4-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
08/10 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-5 OH Leuven OH Leuven
26/01 18:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 OH Leuven OH Leuven
24/07 16:15 OH Leuven OH Leuven 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/01 18:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 OH Leuven OH Leuven
03/10 18:30 OH Leuven OH Leuven 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
29/06 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 OH Leuven OH Leuven
11/05 20:30 OH Leuven OH Leuven 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/04 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 OH Leuven OH Leuven
23/01 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 OH Leuven OH Leuven
19/09 20:00 OH Leuven OH Leuven 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
25/01 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/09 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-2 OH Leuven OH Leuven
18/05 15:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 OH Leuven OH Leuven
23/03 15:00 OH Leuven OH Leuven 4-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/12 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 OH Leuven OH Leuven
15/09 20:00 OH Leuven OH Leuven 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/12 20:00 OH Leuven OH Leuven 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
06/08 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 OH Leuven OH Leuven

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 16:00 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
